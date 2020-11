DHL Paket setzt auf artegic Technologie für digitale Transaktionskommunikation

Bonn (ots) - Die DHL Paket GmbH nutzt für die Versand- und Lieferbenachrichtigungen künftig den ELAINE Transactional Message Hub von artegic. Durch den Einsatz der artegic Technologie reduziert DHL die Komplexität im Management von rund 2 Mrd. Transaktionsmails pro Jahr und schafft gleichzeitig ein erstklassiges Serviceerlebnis für die Endkunden.Für Mehrwert und ein perfektes Serviceerlebnis in der Endkundenkommunikation setzt DHL auf hochwertig gestaltete Transaktionsmails und zusätzliche Services. Durch das effiziente Template- und Workflow Management des ELAINE Transactional Message Hub kann das Team von DHL die Komplexität in der Template-Erstellung und -Verwaltung signifikant reduzieren. So können umfangreiche, auch komplex individualisierte, Transaktionsmails einfach und sicher realisiert werden.Die hochautomatisierte Message-Verarbeitung von ELAINE Transactional Message Hub sowie die Fähigkeit der Echtzeit-Datenintegration und des automatisierten Testings sorgen für zusätzliche Zeiteinsparungen im Marketing-Team der DHL.In einer umfangreichen Evaluierung mit Proof-of-Concept u. a. im Bereich Performance, Innovation und Handling konnte sich der Technologieanbieter artegic durchsetzen.Gesicherte Zustellung mit ELAINE Transactional Message HubEine zuverlässige Zustellung der Versand- und Lieferbenachrichtigungen ist für DHL geschäftskritisch. Mit ELAINE Transactional Message Hub versendet DHL in Spitzenzeiten mehr als 700 Transaktionsmails pro Sekunde mit gesicherter Zustellung direkt in das Postfach der Endkunden. Umfangreiche Möglichkeiten zur automatisierten Qualitätsprüfung verhindern den Versand fehlerhafter Transaktionsmails und sichern so eine durchgängig hohe Qualität.Integration von Live- und MarketingdatenUm höchste Relevanz für den Endkunden zu garantieren, integriert DHL zahlreiche Livedaten in die Transaktionsmails. Dazu gehören z. B. die exakte Zustellzeit und die Option, zu unterschiedlichen Zeiten im Paketlauf verschiedene Empfängerservices, z. B. die Hinterlegung eines Ablageorts anzubieten."Wir möchten unseren Endkunden ein erstklassiges Serviceerlebnis bieten. Mit dem ELAINE Transactional Message Hub von artegic haben wir die Technologie gefunden, die unsere Anforderungen an eine leistungsfähige und flexible Plattform für Transaktionsmails voll erfüllt. artegic hat uns mit seinem Know-How im Bereich E-Mail Marketing und Transaktionskommunikation sowie seinem Verständnis für komplexe Enterprise Anforderungen überzeugt", so Richard Lange, VP Produktmanagement Privatkunden & Empfänger, DHL Paket GmbH."Service- und Transaktionsmails sind der wichtigste Kontakt von Unternehmen zu ihren Kunden. Unsere Mission ist es, mit ELAINE Transactional Message Hub Transaktionsmails zu einem Erlebnis für Endkunden sowie zu einem Erfolgsfaktor für Marketing und Service zu machen. Wir freuen uns, mit DHL ein Unternehmen zu unterstützen, dass mit einem jährlichen Versandvolumen von etwa zwei Milliarden Messages und höchsten Ansprüche an Transaktionskommunikation zur Speerspitze gehört", so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.artegic AG - Technology for Marketing Engineering! Wir befähigen ambitionierte Marketing Teams jeden Tag zu glänzen!artegic richtet sich an Marketer, die nicht zufrieden sind mit der Customer Experience und den Resultaten ihres aktuellen Marketings und die heute mit modernen Mitteln mehr erreichen wollen: Mit individuellen, Use-Case-basierten Lösungen, erprobt bei führenden Unternehmen. Für einen schnelleren Weg zu messbaren Beiträgen zum Geschäftserfolg. artegic hat über 15 Jahre Erfahrung und Know-how in Marketing Technologie, IT-Integration, -Betrieb und Best-Practise für digitales Dialogmarketing.artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa.Mit 80 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand.Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Realtime Marketing Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. Mehrfach wurde die Lösung von der Fachpresse ausgezeichnet u.a. zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing.Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzern sowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE, ING, Cosmos Direkt, Web.de, und DHL zählen zu den Kunden von artegic.Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Mobile Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert und ISO/IEC 27018 compliant. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).