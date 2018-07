DHL Ex-CEO Thomas Nieszner schließt sich dem hochkarätigem Stiftungsbeirat der Olam Foundation an

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Nieszner ist neuestes Mitglied des OpenSource-Blockchain-Projekts, das Ineffizienzen in der globalenLieferkette den Garaus machen willThomas Nieszner, der frühere CEO von DHL Global Forwarding, hatbekanntgegeben, dass er sich der Olam Foundation anschließt.Nieszner, der über jahrzehntelange Erfahrung mit den Problemen undErfordernissen der Branche verfügt, wird sein langjährigesMarktverständnis bereitstellen, um den Erfolg der neuen Plattformmitzugestalten. Sein Fokus wird insbesondere darauf liegen, für einumfassendes Verständnis der Schwierigkeiten im Supply-Chain-Bereichzu sorgen, und an der Olam-Lösung und der Roadmap der Stiftungmitzuwirken."Die Vision von Olam ist unter all den Lösungsvorschlägen, die mirzu den Problemen in der Lieferkette vorgestellt wurden, ammarkttauglichsten und meiner Meinung nach am ehesten geeignet, dieBranche zu maximieren, ohne sie zu stören", sagt Nieszner. "Olamverfügt nicht nur über ein fundiertes Verständnis für dieHerausforderungen, sondern auch über ein erstklassigesTechnologie-Team. Zusammen mit dem erfahrenen Management und demhochkarätig besetzten Beirat können wir die Stiftung von derexzellenten Vision zur erfolgreichen Realität führen".Nieszner ist derzeit Senior Advisor des Vorstands von DeutschePost DHL und der jüngste Neuzugang zur Stiftung, die aktuellFührungskräfte von einigen der größten Logistikunternehmen der Weltin ihren Reihen zählt: "Wir fühlen uns sehr geehrt, Thomas in unseremBeirat zu haben. Wir glauben, dass seine einzigartigen Fähigkeitenund Erfahrungen genau das sind, was die Stiftung braucht, um ihrerWirkung zu maximieren", erklärt David Weiss, CEO und Gründer der OlamFoundation. "Als neutraler Instanz ist uns bewusst, dass einebranchenweite Einführung von Olams Lösung mit davon abhängt, dass dieHeavy Lifters unsere Vision teilen".Olam ist ein gemeinnütziges Projekt, das Ineffizienz-bedingteVerschwendung in der Lieferkette durch eine standardisierteblockchainbasierte Open Source-Plattform bekämpft, die es denunterschiedlichen Interessengruppen in der Logistik ermöglicht, sichnahtlos zu vernetzen und zu kommunizieren. Die in der Schweizregistrierte Olam Foundation nutzt die Blockchain-Technologie, diedie verschiedenen globalen Supply-Chain-Stakeholder befähigt, sichreibungslos in einer vertrauenswürdigen Umgebung zu vernetzen, zukommunizieren und ihr Geschäft weiterzuentwickeln.Falls Sie weitere Informationen über die Stiftung und ihre Visionwünschen, können Sie sich gerne per E-Mail an das Olam-Team unterteam@olam-platform.org wenden, oder folgen Sie Olams TGE aufTelegram unter https://t.me/olamfoundation. Whitepaper desProjekts und der Proof of Concept sind auf der Websitehttp://olam-platform.org abrufbar.Pressekontakt:Dana Reich-Adam, Olam Foundationteam@olam-platform.orgTelefon: +41-435880447Original-Content von: Olam Foundation, übermittelt durch news aktuell