DHB-Pokalknaller Flensburg-Handewitt gegen Hannover-Burgdorf live und frei empfangbar am Donnerstag auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Topduell wird am Donnerstag ab 16.30 Uhr live und freiempfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt- Kommentar vom Sky Experten Stefan Kretzschmar und KarstenPetrzika, Moderation von Dennis Beier- Der 8. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga am Samstagund Sonntag live auf Sky, u.a. mit Flensburg gegen Berlin,Melsungen gegen Hannover und Rhein-Neckar Löwen gegen Wetzlar- "Handball Kompakt" mit Highlights des Handball-Spieltags amSonntag um 20.30 Uhr auf Sky Sport und um 21.00 Uhr auf SkySport News HD- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei denHandball-Übertragungen von Sky live dabei seinUnterföhring, 1. Oktober 2019 - Knapp eine Woche nach demAufeinandertreffen in der Handball-Bundesliga kommt es imDHB-Pokalachtelfinale erneut zur Partie zwischen SGFlensburg-Handewitt und TSV Hannover-Burgdorf. Die Flensburger habennach der überraschenden Niederlage in Hannover im Pokalheimspiel dieChance auf schnelle Revanche. Dabei müssen sie auf ihren LinksaußenHampus Wanne verzichten, der länger verletzungsbedingt ausfällt.Dennis Baier meldet sich am Donnerstag ab 16.30 Uhr live aus derFlens-Arena. Das Spiel werden Sky Experte Stefan Kretzschmar undKarsten Petrzika kommentieren. Die Partie wird am Donnerstag freiempfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Am Samstag und Sonntag geht es dann weiter in der Liqui MolyHandball-Bundesliga mit dem 8. Spieltag. Am Samstag spielen unteranderem SC Magdeburg gegen FRISCH AUF! Göppingen und HSG Nordhorngegen SC DHfK Leipzig.Das Topspiel am Sonntag ist dann die Partie SG Flensburg-Handewittgegen Füchse Berlin. Die Berliner sind stark in die Saison gestartetund rangieren aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Meister ausFlensburg ist mit einem Punkt weniger aktuell auf Platz fünf. SkyExperte Martin Schwalb und Karsten Petrzika kommentieren die Partie.Die Interviews in der Halle führt Jens Westen. Sky überträgt live ab13 Uhr.Um 15.25 Uhr übernimmt Gregor Teicher, der durch die Sky Konferenzder fünf Spiele am Sonntagnachmittag führt. Hierbei kommt es unteranderem zu den Begegnungen zwischen MT Melsungen und demTabellenführer Hannover-Burgdorf, Rhein-Neckar Löwen und HSG Wetzlaroder TBV Lemgo-Lippe gegen THW Kiel.Zum Ende des Handball-Spieltags zeigt Sky die Highlights inkompakter Form, am Sonntag um 21.00 Uhr auf Sky Sport News HD und um22.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei sein Die Handball-Übertragungen sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TVoder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleHandballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.Das DHB-Pokalachtelfinale und der 8. Spieltag der Liqui MolyHandball-Bundesliga:Donnerstag:16.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf auf SkySport News HDSamstag:18.15 Uhr: SC Magdeburg - FRISCH AUF! Göppingen auf Sky Sport 2 HD20.15 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - TVB 1898 Stuttgart auf SkySport 2 HD20.15 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 3HDSonntag:13.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin auf Sky Sport 7HD15.25 Uhr: Die Sky Handball-Konferenz auf Sky Sport 7 HD15.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar auf Sky Sport 4 HD15.55 Uhr: MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf auf Sky Sport 5 HD15.55 Uhr: Bergischer HC - TSV GWD Minden auf Sky Sport 6 HD15.55 Uhr: TBV Lemgo-Lippe - THW Kiel auf Sky Sport 8 HD15.55 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - HC Erlangen auf Sky Sport 11HD21.00 Uhr: Handball Kompakt auf Sky Sport News HD22.30 Uhr: Handball Kompakt auf Sky Sport 2 HD Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell