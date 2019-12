Das DHB-Pokal-Viertelfinale Rhein-Neckar Löwen gegen Hannover am Mittwochabend im Free-TV auf Sky Sport News HD, der 16. HBL-Spieltag ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Markus Götz undModerator Dennis Baier berichten am Mittwoch ab 19.30 Uhr live undfrei empfangbar vom DHB-Pokal-Viertelfinale in der MannheimerSAP-Arena- Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky alle neun Partien derLiqui Moly Handball-Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz- Die Sky Experten bei den Spitzenspielen: SC Magdeburg gegen SGFlensburg-Handewitt am Donnerstag mit Heiner Brand, TSVHannover-Burgdorf - Füchse Berlin am Sonntag mit Martin Schwalb- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei den Live-Übertragungen derLiqui Moly Handball-Bundesliga bei Sky live dabei sein- Highlights in kompakter Form am Sonntag ab 21.00 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HDBevor die Liqui Moly Handball-Bundesliga in den 16. Spieltag der Saison startet,steht das Viertelfinale des DHB-Pokals auf dem Programm. Nur noch ein Siegtrennt die acht verbliebenen Mannschaften von der Teilnahme am Rewe Final Fourim April in Hamburg. Am Mittwoch überträgt Sky Sport News HD das Duell zwischenden Rhein-Neckar Löwen und dem TSV Hannover-Burgdorf live im Free-TV. Ab 19.30Uhr führen Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Markus Götz und ModeratorDennis Baier durch die letzte der vier Viertelfinal-Paarungen.Am Donnerstag, Samstag und Sonntag steht der 16. Spieltag der Liqui MolyHandball-Bundesliga auf dem Programm. Sky überträgt alle neun Partien desSpieltags live und exklusiv, die Begegnungen am Donnerstag sowie amSonntagnachmittag zusätzlich auch in Sky Konferenz.Ab 18.30 Uhr führt Moderatorin Katharina Kleinfeldt am Donnerstag durch denHandballabend und die Sky Konferenz, in deren Rahmen sämtliche Partien desAbends live zu sehen sind. Unter anderem trifft der SC Magdeburg aufTabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Sky Experte Heiner Brand und KarstenPetrzika kommentieren die Partie.Komplettiert wird der Spieltag am Wochenende. Am Samstagabend berichtet Sky ab20.15 Uhr live von der Partie der HSG Wetzlar und dem TVB 1898 Stuttgart. Im"Topspiel am Sonntag" empfängt der TSV Hannover-Burgdorf die Füchse Berlin. SkyExperte Martin Schwalb, Karsten Petrzika und Jens Westen berichten ab 13.00 Uhr.Im Anschluss daran überträgt Sky die vier weiteren Begegnungen des 16.Spieltags, die wahlweise als Einzelspiele und in der von Gregor Teichermoderierten Konferenz zur Verfügung stehen.Zum Ende der Handballwoche zeigt Sky die Highlights in kompakter Form am Sonntagab 21.00 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky SportPakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV odermit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen der Liqui Moly Handball-Bundesliga bei Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahlvon Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphonesund Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Das DHB-Pokal-Viertelfinale und der 16. Spieltag der Liqui MolyHandball-Bundesliga live bei Sky:Mittwoch:19.30 Uhr: DHB-Pokal: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf auf Sky SportNews HDDonnerstag:18.30 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: MT Melsungen - Die Eulen Ludwigshafen auf Sky Sport 3 HD18.30 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC auf Sky Sport 4 HDSamstag:20.15 Uhr: HSG Wetzlar - TVB 1898 Stuttgart auf Sky Sport 2 HDSonntag:13.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin auf Sky Sport 2 HD15.25 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 2 HD15.55 Uhr: THW Kiel - TSV GWD Minden auf Sky Sport 4 HD15.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - FRISCH AUF! Göppingen auf Sky Sport 5 HD15.55 Uhr: HC Erlangen - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 6 HD15.55 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe auf Sky Sport 7 HD21.00 Uhr: Handball Kompakt auf Sky Sport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4457407OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell