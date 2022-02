DGTLS Full-Service-Digitalagentur schließt sich der valantic an / Zusätzliche Kompetenz in Web-Entwicklung, Design, Marketing und CX-Beratung

Finanztrends Video zu DAX



München (ots) -Das Digital Solutions-, Consulting- und Software-Haus valantic (www.valantic.com (https://go.valantic.com/e3t/Btc/DL+113/cFDvx04/VX0P8b8LKsrgW4g2mJW4p_PQlW39GxQ74F2RG-MwF3S33lLztV1-WJV7CgFDmW88Zgdr1SLnx5W23Sq8P3vMKNDV1ybk-9dqKtnW3zBtBZ6GNkLnW3ZS1mj3RX9rJW3lpC1Y8GSDlYW1SyVgB5fqnyMW6Rqch637LxXvW3G1ghM8SBf7QW5NbNtW81Wc0NW7ZzJr43wjtf7V9Mf0p57yDYZW97yPNm7kTqYDW95GmQL6VBWq2W8kcxX471HD_jVlqxH15PZd_33hBg1)) wächst auch in 2022 weiter und schließt sich mit der Full-Service-Digitalagentur DGTLS GmbH (www.dgtls.com (https://go.valantic.com/e3t/Btc/DL+113/cFDvx04/VX0P8b8LKsrgW4g2mJW4p_PQlW39GxQ74F2RG-MwF3S33lLztV1-WJV7CgY10W2Glqz31G0J7bW7zc-6r78RDWVN7b5qhY9cKyzW2y11sw8-x2CHW3pcVJN8bzrkmVTZdBX6cwBGWW3sCtby3Phr16W6z5lgQ3bCKfjVTmm-h2s2HQCW3y5YX17G4y5MW1390Mb1-LT2JW8Yt08q4HX-mVVqV8CN49sPcFW2-145x69GmkyW8CVmxk4htZc4W5LmnHW4kvb1r3k-P1)) zusammen. Durch die Aufnahme der DGTLS GmbH in die valantic wächst das europäische Beratungshaus auf mehr als 2.200 Mitarbeiter*innen und einen Umsatz von rund 270 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäfts-jahr 2021. Mit dem Zusammenschluss von valantic und DGTLS entsteht zudem der größte Pimcore (https://go.valantic.com/e3t/Btc/DL+113/cFDvx04/VX0P8b8LKsrgW4g2mJW4p_PQlW39GxQ74F2RG-MwF3S33lLztV1-WJV7CgKcdW3LXDJh7X05QyW1CJJ5h2nTZkfW2Qxqlr8GDNT4W4vttLq34bnV6W3HHJdL7b9TzHW4X_m0T1rrMddW7CMhHk1TX3v4W2V75mH6sQqShW32qyyP4z95b1W5_Xkdg6yddYnW304Bvs57fybtW7cyRvQ94DNHKW73GLTG7KYcXXW2vyPkB5886ShVDtlxT2444t4W250dSL8xrGSY34h-1)-Anbieter im deutschsprachigen Raum.Weiteres Wachstum im Hause valantic: Mit Beginn des neuen Jahres schließt sich die Digitalagentur DGTLS GmbH mit Standorten in München, Barcelona, Traunstein und Wien dem Digitalisierungsspezialisten valantic an. DGTLS bedient den gesamten Lifecycle und Entwicklungszyklus von Web- und Digitalisierungs-Projekten und verstärkt das Lösungsangebot des 700 Mitarbeiter*innen starken valantic CX-Powerhouses (https://go.valantic.com/e3t/Btc/DL+113/cFDvx04/VX0P8b8LKsrgW4g2mJW4p_PQlW39GxQ74F2RG-MwF3S33lLztV1-WJV7CgNBmW345Z7p8HdBf1W2h8Yjf96fYNTVZCRp15c3TBrW7CG9CC24bRDgW71XX1W94_-4RW2-592Z3RlL0TW8d2YlL7JmNMrW2MHxh51FZB5zW27vlkX5qcv86W60s9xX4X5wCFW5DQ_y-2HQs0jW2fNX_m3PvvLsW2VrTld8TXy14W5n55K66X2rzgW5FptcY28t42mW7rq63n24SQSy35T01) deutlich. Das breite Dienstleistungsportfolio von DGTLS umfasst u.a. strategisches Consulting, Programmierung und Entwicklung digitaler Plattformen und Websites. Darüber hinaus bietet die Agentur auch E-Commerce-Lösungen und E-Shops sowie digitale Plattformen wie Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Digital Asset Management (DAM) für ihre Kund*innen an. Als Full-Service-Dienstleister übernimmt DGTLS zudem die Verantwortung für den Erfolg von Marketing-Projekten sowie das Projektmanagement ganzer Marketing-Kampagnen inkl. Konzeption, Design, Content-Produktion, Fotografie & Video sowie Controlling & Reporting des Business-Erfolgs über KPIs.Christoph Pschorn, Christoph Münch und Sebastian Drickl, die drei Gründer und Geschäftsführer von DGTLS, sind bereits seit 2007 im Digital-Geschäft unterwegs. Mit ihrem Team aus fast 100 hochqualifizierten Mitarbeiter*innen konzipieren, designen und programmieren sie individuelle Webprojekte, entwerfen anspruchsvolle Designs und entwickeln erfolgreiche Werbekampagnen für ihre Kund*innen. Hunderte erfolgreich durchgeführte Kundenprojekte - darunter für Unternehmen wie die Erwin Hymer Gruppe, Caritas, Tebis, Iwis und viele mehr - haben die Full-Service-Agentur mit Hauptsitz in München in den Topbereich der deutschen Webdienstleister katapultiert.Als neuer Teil der valantic erweitert DGTLS das Leistungsspektrum des europäischen Digitalisierungsspezialisten und kann auch die vielen Stärken der valantic im Bereich CX nutzen, um z.B. Cross-Selling-Potentiale zu heben. Kunden profitieren von noch umfassenderer Beratungskompetenz, gesteigertem Geschäftserfolg und weiterhin ausgezeichneter Service-Qualität."Wir haben mit der DGTLS einen neuen Partner gewonnen, der unsere Expertise und unsere Lösungskompetenz mit exzellenten Dienstleistungen und hervorragender Beratungskompetenz insbesondere in den Boom-Märkten E-Commerce, Web-Entwicklung und digitale Plattformen weiter verstärkt. Unsere multinationalen Kund*innen und der gehobene Mittelstand werden davon stark profitieren", betont Holger von Daniels, Gründer und CEO bei valantic.Die drei Geschäftsführer und Gründer der DGTLS kommentieren den Zusammenschluss: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen, Kollegen und Partnern bei valantic", so Christoph Münch. "Das ganzheitliche Beratungs- und Digitalisierungskonzept und die partnerschaftliche Unternehmenskultur der valantic passen sehr gut zu unserer eigenen Firmenphilosophie", unterstreicht Sebastian Drickl. Und Christoph Pschorn betont, dass "uns die neue Struktur dabei helfen wird, neue Marktsegmente zu erschließen und unsere Kund*innen noch besser zu bedienen".Über valanticvalantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 28 von 40 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 2.200 spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von rund 270 Mio. Euro in 2021 ist valantic landesweit in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie an weiteren 13 internationalen Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience (CX), SAP Services, Smart Manufacturing Industries & Supply Chain sowie Financial Services Automation.www.valantic.comÜber DGTLSDie Full-Service-Agentur DGTLS entwickelt individuelle Lösungen für jegliche Herausforderung der digitalen Kommunikation. Sie bietet sowohl Kunden aus dem Mittelstand als auch Großkonzernen ein umfassendes Gesamtpaket an Leistungen, Erfahrung, Kompetenz und Innovation.Die internationale Agentur mit vier Standorten und knapp 100 Mitarbeiter*innen schafft einzigartige Digital Experiences, perfekt auf individuelle Bedürfnisse und Zielgruppen zugeschnitten. Sie entwickelt individuelle Lösungen im Digital Advertising und unterstützt Kunden durch Beratung und Datenanalyse bei der digitalen Transformation.www.dgtls.comPressekontakt:Maike Rosevalantic GmbH+49 2173 91 66 0maike.rose@erp.valantic.comStefanie LanghansEvernine GmbH+49 89939 0990 00s.langhans@evernine.deOriginal-Content von: valantic GmbH, übermittelt durch news aktuell