DGSv sponsert erstes Coaching Barcamp Deutschlands

Die Deutsche Gesellschaft für Supervision undCoaching (DGSv) ist Sponsor des CoachCamp Köln, der ersten undeinzigen Veranstaltung der Branche im Format eines Barcamps. Miteinem Stand und zwei Workshops unterstreicht die DGSv ihre Expertiseim Coaching-Markt.Unkonferenzen und Barcamps kommen ursprünglich aus der innovativenSoftwarebranche - nun nutzen sie auch Coaches zur Vernetzung undWeiterbildung auf dem CoachCamp Köln. Es findet vom 3. bis 4. Februarim Bürgerhaus Stollwerck statt. Die DGSv ist als Sponsor bei dieserPremiere mit einem Stand und zwei Sessions dabei.Lioba Heinzler's Input befasst sich mit ihren Learnings aus 15Jahren im Beratungsbusiness. Rita Rickel wendet sich dem ThemaOnline-Supervision und -Coaching zu und beleuchtet die Möglichkeiten,Vorteile und Chancen. Beide sind Supervisorin und Coach DGSv.Dazu erklärt Theresia Volk, Vorsitzende des Vorstands: "Wirfördern gerne dieses innovative Format des Barcamps, das aufgegenseitigen Austausch, Vernetzung und voneinander Lernen setzt. Daserwarten Kundinnen und Kunden von unseren Coaches im Übrigen auch."Die Mitglieder der DGSv verfügen durch ihre exzellenteQualifikation, ihre breite Erfahrung in Organisationen undUnternehmen sowie durch ihren anspruchsvollen Fachdiskurs und ihrevitale Selbstorganisation über ausgewiesene Expertise zuEntwicklungsthemen in Arbeit und Beruf. Die DGSv steht für Coachingin hoher Qualität. Sie hat die anspruchsvollsten Standards im Marktder Weiterbildungen zum Coach. DGSv Coaches durchlaufen zertifizierteWeiterbildungen oder Masterstudiengänge im Umfang von mindestens 640Stunden.Unter dem Kompetenz-Siegel DGSv sind in der Datenbankwww.dgsv.de/beraterinnen-suchen über 4.400 Mitglieder gelistet aufderen Supervisions- und Coachingqualität Ratsuchende vertrauenkönnen.