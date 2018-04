DGSFG-Jahrestagung 2018 in Hamburg: Auch Nicht-Mitglieder können sich anmelden (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 15. und 16. Juni findet in Hamburg die dritte Jahrestagung derDeutschen Gesellschaft Selbständiger Fachberater für dasGesundheitswesen (DGSFG) e.V. statt. Auch Steuerberater ohnebestehende DGSFG-Mitgliedschaft können teilnehmen. Zu Gast sindaußerdem Experten aus dem Steuer-, Finanz- und Gesundheitswesen, dieVorträge über Themen wie Abrechnung, ambulante Pflege und rechtlicheNeuerungen im Gesundheitswesen halten. Veranstaltungsort ist daskleine und feine "Penthouse Schanze" im Hamburger SzeneviertelSternschanze.Kernpunkt der DGSFG-Jahrestagung 2018 ist das für Mitgliederverpflichtende Fortbildungsprogramm. Die Fortbildung zum Fachberaterfür das Gesundheitswesen wird vom Deutschen Steuerberaterverband(DStV) angeboten und geprüft. Der DStV e.V. hat dieFortbildungsveranstaltung akkreditiert und erkennt für die Teilnahmean den Vorträgen am Freitag 7 Stunden, für die Teilnahme am Samstag3,5 Stunden als Pflichtfortbildungsstunden an.Intensiver Austausch im kleinen KreisDie Teilnehmerzahl bei der Jahrestagung ist auf insgesamt 30Personen begrenzt. Dies ermöglicht den intensiven, direkten Kontaktder teilnehmenden Steuerberater zu den Referenten und eröffnet Räumefür Diskussionen. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl empfiehltdie DGSFG eine frühzeitige Anmeldung zur Jahrestagung.Vorträge über kommende Herausforderungen im GesundheitswesenWie schon zu den vergangenen beiden Jahrestagungen hat die DGSFGauch in diesem Jahr wieder zahlreiche Experten zu Vorträgeneingeladen. Am Freitagvormittag stellt Melanie Fehr (Apotheker- undÄrztebank Hamburg) Lösungsansätze und Möglichkeiten in Zusammenarbeitmit Kreditinstituten vor, bevor die Experten der DüsseldorferBeratungsgesellschaft Voeste + Kollegen über die Optimierung vonAbrechnungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und derKassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) sprechen. Nachmittags geht esbeim Unternehmensberater für Pflegedienste Andreas Heiber (System &Praxis Andreas Heiber, Bielefeld) um das Pflegestärkungsgesetz 3 unddie Vorbereitung von Vergütungsverhandlungen in der ambulantenPflege. Um ambulante Pflegedienste geht es auch im letzten Vortrag amFreitag: Dieter Knüppel (Pflegedienst Busse, Minden) spricht dannüber Vergütungsmodelle, effiziente Mitarbeiterführung und eineoptimierte Leistungserfassung im mobilen Pflegebereich.Am Samstagvormittag, den 16. Juni 2018, richtet Rechtsanwalt Dr.Joachim Steck von der Tübinger Kanzlei Rae Klammt-Asprion & Steck derFokus auf die aktuellen Entwicklungen in der Gesetzgebung undRechtsprechung in den Bereichen Berufs- und Medizinrecht sowie zumFünften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Weitere Tagungsthemen,die in Diskussionsrunden unter den anwesenden Teilnehmern besprochenwerden, sind:- die Honoraroptimierung für das Gesundheitswesen,- Neuerungen im Pflegebereich (ambulant und stationär),- das Vertragsarztrecht,- die Gründung Medizinischer Versorgungszentren (MVZ).Unterkunft und TeilnahmegebührDie DGSFG hat für die Teilnehmer vom 14. bis 17. Juni 2018 einKontingent an Zimmern im "Hanse Clipper Haus" (Ditmar-Koel-Straße 1,20459 Hamburg, Tel.: 040 / 376 960) reserviert. Die Buchung einesZimmers erfolgt in eigener Verantwortung unter Nennung des Kennworts"DGSFG 2018". Weitere Informationen zur Unterkunft gibt es imInternet unter www.clipper-boardinghouses.de.Die Anmeldung zur DGSFG-Jahrestagung ist verbindlich. DieTeilnahmegebühr beträgt 390 Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuervon derzeit 19 Prozent. Mehr zur Jahrestagung 2018 und einAnmeldeformular finden Interessierte online unterhttp://dgsfg.de/veranstaltungen/dgsfg-jahrestagung-2018/.Infos zur AnreiseVom FlughafenS1 Richtung Ohlsdorf bis Endhaltestelle Ohlsdorf,dann U1 Richtung Farmsen bis Kellinghusenstraße,dann U3 Richtung Hauptbahnhof Süd - Wandsbek - Gartenstadt bisFeldstraße (Heiligengeistfeld), dann 10 Minuten Fußweg über NeuerKamp und B4/Neuer Pferdemarkt/Stresemannstraße.Vom HauptbahnhofU3 Richtung Schlump - Barmbek bis Haltestelle Feldstraße(Heiligengeistfeld),dann 10 Minuten Fußweg über Neuer Kamp und B4/NeuerPferdemarkt/Stresemannstraße.Mit dem TaxiHansa Taxi: 040 / 211 211Zielort: Penthouse Schanze, Stresemannstraße 42, 22769 HamburgÜber die DGSFGDie Deutsche Gesellschaft Selbständiger Fachberater für dasGesundheitswesen (DGSFG) e. V. ist ein Zusammenschluss selbständigerSteuerfachberater und Kanzleien mit Spezialisierung auf denGesundheitsbereich. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist dieerfolgreich abgeschlossene Fortbildung zum "Fachberater für dasGesundheitswesen (DStV)". Mitglieder mit dieser Zusatzausbildungkönnen sich durch das DGSFG-Qualitätssiegel als Experten imGesundheitswesen auszeichnen lassen. Über die Fachberatersuche aufwww.dgsfg.de/fachberatersuche können Ärzte, Apotheker und andereselbständige Heilberufler gezielt nach zertifizierten Fachberaternfür das Gesundheitswesen suchen. Weitere Informationen gibt es unterwww.dgsfg.de.