DGQ und DQS unterstützen Unternehmen beim digitalen Wandel: Gemeinsamer Auftritt auf der internationalen Leitmesse Control

Frankfurt/Main (ots) -- Vielseitiges Themenspektrum mit Fokus auf Digitalisierung in derQualitätssicherung- Fraunhofer IOSB demonstriert Bedeutung von Cyber-Sicherheit invernetzter Produktion- DGQ und DQS bieten abwechslungsreiches Programm mit 14KundenforenDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) und die DeutscheGesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH)sind mit einem gemeinsamen Stand auf der Control vertreten (Halle 5,Stand 5410). Die internationale Fachmesse für Qualitätssicherungfindet vom 24. bis 27. April 2018 in der Landesmesse Stuttgart statt.Beide Partner präsentieren sich mit einem vielseitigen Themenangebotihrem Kernpublikum. Einen Schwerpunkt setzen sie dabei auf dieDigitalisierung in der Qualitätssicherung. Mit demFraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und BildauswertungIOSB ist ein Kooperationspartner der DGQ im Bereich Weiterbildung vorOrt und informiert am Stand von DGQ und DQS GmbH über das Thema"Cyber-Sicherheit in der vernetzten Produktion". Zudem bieten DGQ undDQS an drei Messetagen ein abwechslungsreiches Programm mit 14verschiedenen Workshops an.Fraunhofer IOSB als Kooperationspartner DGQ für die Weiterbildungmit am StandDie vernetzte Produktion der Industrie 4.0 stellt neueAnforderungen an die Cyber-Sicherheit. Neben der erforderlichentechnischen Infrastruktur müssen Unternehmen auch die entsprechendenKompetenzen bei den zuständigen Mitarbeitern aufbauen. Die DeutscheGesellschaft für Qualität (DGQ) und das Fraunhofer IOSB haben aufdiesen Bedarf reagiert und gemeinsam ein speziellesWeiterbildungsangebot entwickelt. Für die DGQ bedeutet dieseKooperation zugleich den Einstieg in den Bereich Industrie 4.0. BeidePartner bieten ab Sommer 2018 Seminare und Lehrgänge zum Thema"Cyber-Sicherheit in der vernetzten Produktion" an. Auf der Controlwird ein Vertreter des Fraunhofer IOSB anhand eines portablenDemonstrators praxisnah und eingängig Cyber-Angriffe auf eineProduktionsanlage simulieren.Abwechslungsreicher Mix bei KundenforenZusätzlich bieten DGQ und DQS wieder verschiedene Kundenforen an.Die 14 Veranstaltungen widmen sich unter anderem Branchenthemen undinformieren über Neuerungen bei Normen und Regelwerken. EinSchwerpunkt liegt auch hierbei auf der Digitalisierung. So findenauch Kundenforen zu Themen wie Mix Sigma, Künstliche Intelligenz inder Qualitätssicherung oder Social Quality Management statt. Nebenden Experten von DGQ und DQS führen weitere hochkarätige externeReferenten durch die Kundenforen.Weitere Informationen und das vollständige Workshop-Programm derDGQ finden Sie unter: www.dgq.de/u/Control2018Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. In einer Welt derTransformation entwickelt sie zudem neue Qualitätsansätze für dieZukunft.