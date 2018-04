DGQ und DQS: Gemeinsamer Messeauftritt auf der Leitmesse für Qualitätssicherung ein voller Erfolg

Frankfurt/Main (ots) - Die Mischung aus Themen undInformationsangeboten auf dem gemeinsamen Messestand bei der Control2018 hat gestimmt. Dieses positive Fazit können die DeutscheGesellschaft für Qualität (DGQ) und die Deutsche Gesellschaft zurZertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) bereits vor demheutigen Abschluss der internationalen Leitmesse fürQualitätssicherung in Stuttgart ziehen. Zahlreiche interessierteStandbesucher und vielfältige intensive Gespräche, Teilnehmer an denKundenforen und neue Kontakte zeigen den Erfolg des gemeinsamenAuftritts von DGQ und DQS.Ein Schwerpunkt lag auf dem Thema "Digitalisierung". Mit demFraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und BildauswertungIOSB war ein Kooperationspartner der DGQ im Bereich Weiterbildung amMessestand vertreten. Gemeinsam bieten DGQ und Fraunhofer IOSB abJuni 2018 Trainings zum Thema "Cyber-Sicherheit in der vernetztenProduktion" an.Digitalisierung spielte auch beim abwechslungsreichen Programm derKundenforen von DGQ und DQS eine wichtige Rolle. Experten aus beidenOrganisationen und hochkarätige externe Referenten widmeten sichAspekten wie Mix Sigma, Künstliche Intelligenz in derQualitätssicherung oder Social Quality Management. Branchenthemen undNeuerungen bei Normen Regelungen standen ebenfalls im Fokus.Weitere Informationen zum Messeaufritt von DGQ und DQS finden Siehier: http://ots.de/eO5CxhÜber die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. In einer Welt derTransformation entwickelt sie zudem neue Qualitätsansätze für dieZukunft.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerUnternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschKarin JunggeburthUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 719168-150E-Mail: karin.junggeburth@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell