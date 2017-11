DGQ schreibt Förderpreis für Qualitätsmanagement aus

Frankfurt/Main (ots) -- Walter-Masing-Preis soll zu besonderen Leistungen motivieren- Preis mit 10.000 Euro dotiert- Bewerber reichen Unterlagen bis Mai 2018 einDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) schreibt zum 16. Malden Walter-Masing-Preis aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Förderpreisfür Qualitätsmanagement richtet sich an alle, die in Wissenschaftoder Praxis des Qualitätsmanagements herausragende Leistungenerbracht haben. Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 14. Mai 2018bei der DGQ einreichen. Der Walter-Masing-Preis ist die einzigvergebene Auszeichnung für personenbezogene Spitzenleistungen imdeutschen Qualitätsmanagement. Die Verleihung findet während derDGQ-Fachtagung im November 2018 statt.Der nach dem verstorbenen DGQ-Ehrenvorsitzenden benannteWalter-Masing-Preis soll Spitzenleistungen zu Qualitätsthemen fördernund deren Verbreitung und Umsetzung unterstützen. Der Wettbewerbrichtet sich an Diplomanden (beziehungsweise Masterstudierende),Doktoranden sowie den unternehmerischen Nachwuchs. Ausgezeichnetwerden Einzelpersonen, die erklären, dass sie alleinige Autoren ihrerArbeiten sind. Der Förderpreis soll junge Menschen dazu motivieren,sich intensiv mit Themen rund um Qualität auseinanderzusetzen und ihrerworbenes Wissen der Allgemeinheit zugutekommen zu lassen.Bei der Arbeit, die in deutscher Sprache und sechsfacherAusfertigung schriftlich einzureichen ist, muss es sich um eineeigens für diesen Wettbewerb verfasste Ausarbeitung eines Themas ausdem Bereich Qualität handeln. Erwartet werden neue Ideen undErkenntnisse, die auch eine thematische Nähe zu aktuellen Ansätzenvon Qualitätsmanagement und -sicherung deutlich werden lassen. DieAusarbeitung kann eine selbständige Forschungs- undEntwicklungsarbeit sein oder eine richtungsweisende praktische Lösungdarstellen. Die Arbeit selbst soll in der Regel 30 Seiten nichtüberschreiten. Anlagen in Form von Umfrageergebnissen, Tabellen u. ä.sind in angemessenem Umfang zulässig.Für die von einer Jury bewerteten eingereichten Arbeiten geltenKriterien wie Originalität, Bedeutung für Praxis oder Forschung undLehre, Behandlung des Themas sowie die Darstellung und Form derArbeit.Nähere Details gehen aus der Richtlinie für die Verleihung desFörderpreises Qualität hervor, die auf der Internetseitewww.walter-masing-preis.de eingesehen werden kann.Kontakt: DGQ, Abteilung Forschung und Wissen, Veronika Kassapian,August-Schanz-Str. 21 A, 60433 Frankfurt, Tel. 069/ 9 54 24-167, Fax:069/ 9 54 24-285, E-Mail: veronika.kassapian@dgq.de.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ihren Mitgliedern und Kunden ein breitesWeiterbildungsangebot zur Verfügung. Sie trägt wirkungsvoll dazu bei,"Qualität Made in Germany" als Erfolgsprinzip in Wirtschaft undGesellschaft zu verankern. Dabei sichert die DGQ bestehendesKnow-how. In einer Welt der Transformation entwickelt sie zudem neueQualitätsansätze für die Zukunft.Ihre AnsprechpartnerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschKarin JunggeburthUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 719168-150E-Mail: karin.junggeburth@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell