DGQ kooperiert mit Stuttgarter Produktionsakademie: Erweitertes Trainingsangebot zu Digitalisierung und Industrie 4.0

Frankfurt am Main (ots) - Mehr denn je und immer schneller stellentiefgreifende technologische und gesellschaftliche EntwicklungenUnternehmen vor große Herausforderungen. Ein zentraler Hebel für dennachhaltigen Erfolg ist dabei die kontinuierliche Weiterbildung deseigenen Fachpersonals. Dies gilt besonders in Zeiten grundlegenderVeränderungen durch Digitalisierung und Industrie 4.0. Aus diesemGrund ergänzt die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) konsequentihr Trainingsangebot in diesen Bereichen. Vor Kurzem hat sie dazueine Kooperation mit der Stuttgarter Produktionsakademie geschlossen(SPA). Gemeinsam bieten beide Partner Trainings zu den drei Themen"Shopfloor Smartification", "Digitalisierung und Vernetzung - NeueGeschäftsmodelle" und "Digitale Produktionssteuerung" an. Die SPA istinnerhalb des größten Standorts für Produktionsforschung in Europaangesiedelt und kooperiert unter anderem mit dem Fraunhofer-Institutfür Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart. BeiTrainings für "Cyber Security in der Industrie 4.0" arbeitet die DGQbereits mit dem Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik undBildauswertung IOSB in Karlsruhe zusammen."Digitalisierung und Industrie 4.0 entwickeln sich immer stärkerzu wichtigen Qualitätstreibern. Aus diesem Grund gehören sie zu denKernthemen, welche die DGQ zunehmend besetzen wird. Wir bieten neueTrainings an, welche Fachkräfte in Unternehmen für neue Anforderungenqualifizieren. Insofern ist die SPA auch aufgrund ihrer engenKooperation mit dem Fraunhofer IPA in Stuttgart der ideale Partnerfür dieses Angebot", erklärt Andreas Heinz, Leiter Produktmanagementder DGQ.Das gemeinsame Angebot kann künftig auch über die DGQ gebuchtwerden. Die ersten Trainings finden im Oktober 2019 in denRäumlichkeiten der SPA in Stuttgart statt."Die Kooperation zwischen SPA und DGQ ist eine Win-Win-Situation.Wir bringen durch unsere Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPA unddie enge Einbindung am Forschungsstandort Stuttgart ein umfassendesKnow-how mit, wenn es um Digitalisierung im Produktionsumfeld geht.Zudem verfügen wir über ein Netzwerk geeigneter Trainer. Durch diePartnerschaft mit der DGQ erreichen wir weitere Zielgruppen undkönnen uns somit am Markt breiter aufstellen", erläutert MichaelOpitz, Geschäftsführer der SPA."Shopfloor Smartification" - Integration cyberphysischer SystemeDer eintägige Workshop über "Shopfloor Smartification" widmet sichder intelligenten und vernetzten Fertigung mit cyberphysischenSystemen (CPS). Die Integration von CPS in die Produktion erlaubt es,Sensordaten überall zu erfassen. Gewonnene Informationen dienen alsPlanungsgrundlage oder lösen automatisch generierte Anweisungen anCPS aus. So lässt sich beispielsweise Ausschuss reduzieren. ImSeminar werden die Teilnehmer mit den Konzepten von CPS vertrautgemacht. Sie lernen die Voraussetzungen für den Einsatz kennen undsind nach entsprechender Vertiefung in der Lage, CPS auf dieheimische Fertigung zu übertragen. Die Veranstaltung richtet sich anFachkräfte, Techniker, Meister, Produktionsverantwortliche,IT-Personal und technikaffine Mitarbeiter. Weitere Informationen undAnmeldung unter:https://shop.dgq.de/products/industrie-4-0-shopfloor-smartificationDigitalisierung und Vernetzung - Neue GeschäftsmodelleDas Seminar "Digitalisierung und Vernetzung - NeueGeschäftsmodelle" verdeutlicht, wie die DigitalisierungWertschöpfungslogiken verändert. Schneller wechselndeKundenbedürfnisse und extrem kurze Produktlebenszyklen digitalerEntwicklungen erfordern zum einen andere Herangehensweisen an dieinternen Prozesse und zum anderen ein Umdenken in Richtung Kunden undMärkte. Zusätzlich ergeben sich durch cyberphysische Systeme,Platform Economy, Modularisierung sowie Shared Economy neue Logiken,um Wertangebote für den Kunden zu kreieren. In dem eintägigenTraining können Entscheider, Führungskräfte und Strategen derfertigenden Industrie diese Entwicklungen, Chancen, Risiken und dafürnotwendige Strategien kennenlernen und diskutieren. Sie erhalten dieMöglichkeit, einen Einblick bei Pionieren zu erhalten und Erfahrungenauszutauschen. Weitere Informationen und Anmeldung unter:http://ots.de/0GgxQWDigitale Produktionssteuerung für die Industrie 4.0Das Seminar "Produktionssteuerung" zeigt Produktionsleitern,Fertigungsplanern und Werkern, wie Industrie-4.0-Technologien dieFertigung sinnvoll unterstützen. Ausgangspunkt ist dabei der Trend,dass sich produzierende Unternehmen heute der zunehmenden Nachfragenach individuellen Produkten ausgesetzt sehen. In den Produktionenäußert sich dies in steigenden Variantenzahlen bei abnehmendenLosgrößen, bis hin zu personalisierten Produkten in Losgröße 1.Manuelle Produktionsplanungs- und -steuerungsmethoden sind diesenHerausforderungen nur in einem begrenzten Maße gewachsen und stellenviele Unternehmen ohne passende digitale Werkzeuge vor großeHerausforderungen. Aktuelle Methoden der Produktionsplanung und-steuerung erlernen die Seminarteilnehmer im eintägigen Traininganhand eines interaktiven Planspiels. Weitere Informationen unter:http://ots.de/bxyFfPÜber die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. 