DGQ-Studie zeigt: Rund die Hälfte der Deutschen hält Pflege-TÜV für nicht aussagekräftig (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Viele der Befragten wissen nicht, welche Bewertungskriterien derQualitätsprüfung zugrunde liegen und wie die Gesamtnote zustandekommt.- Bei der Entscheidung für eine Pflegeeinrichtung verlassen sichüber zwei Drittel der Befragten auf den persönlichen Eindruckoder die Empfehlung von Freunden.- Die Mehrheit der Deutschen hält die Überarbeitung des Pflege-TÜVzum Herbst 2019 für einen guten Schritt hin zu mehr Transparenzim Bewertungssystem.Die richtige Pflegeeinrichtung für ein pflegebedürftigesFamilienmitglied zu finden fällt nicht leicht, möchte man doch dessenoptimale Betreuung sicherstellen. Hilfe bei der Entscheidung für eingutes Heim oder eine ambulante Pflegeeinrichtung soll der 2009eingeführte Pflege-TÜV bieten. Doch laut einerbevölkerungsrepräsentativen Umfrage der Deutschen Gesellschaft fürQualität (DGQ) hat sich die Qualitätsprüfung noch nicht als diegewünschte Hilfestellung erwiesen. So sind sich 52 Prozent derBefragten mit den Kritikern des Pflege-TÜV darin einig, dass dieaktuelle Bewertung nach Schulnoten nicht aussagekräftig genug ist:Pflegeeinrichtungen erhalten oft zu gute Noten. Im vergangenen Jahrkündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Reform desPflege-TÜV für den Herbst 2019 an. Doch welche Rolle spielt derPflege-TÜV aktuell bei der Entscheidungsfindung? Und nach welchenKriterien fällt die Wahl auf ein bestimmtes Pflegeheim? Diesen Fragenist die DGQ mit ihrer Umfrage nachgegangen.Wahl von Pflegeeinrichtungen: Persönlicher Eindruck undEmpfehlungen zählenMehr als der Hälfte der Deutschen (56 Prozent) ist bekannt, dasssich Pflegeeinrichtungen und -dienste einer regelmäßigen, staatlichvorgeschriebenen Qualitätsprüfung unterziehen müssen. 39 Prozent derBefragten ist dagegen nicht klar, nach welchen Kriterien derPflege-TÜV die Einrichtungen bewertet und wie die Gesamtnote zustandekommt. Fast ebenso viele (40 Prozent) wissen nicht, wo sie dieInformationen und Ergebnisse zum Pflege-TÜV finden können. Rund zweiDrittel aller Studienteilnehmer (69 Prozent) würden sich bei der Wahlfür eine Pflegeeinrichtung daher aktuell eher auf den persönlichenEindruck oder die Empfehlung von Freunden verlassen als auf dasErgebnis einer staatlich verordneten Prüfung. Gleichzeitig kommt fürmehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) jedoch keineEinrichtung in Frage, die kein professionelles oder zertifiziertesQualitätsmanagement betreibt. Außerdem zweifeln 52 Prozent derDeutschen daran, dass die Aspekte, auf die es bei qualitativhochwertiger Pflege ankommt, überhaupt messbar sind. Gleichzeitiggeben 38 Prozent der Befragten jedoch an, nicht zu wissen, wie sieselbst die Qualität einer Pflegeeinrichtung verlässlich beurteilensollen."Viele der Befragten legen Wert darauf, dass Pflegeeinrichtungenüber ein Qualitätsmanagement verfügen. Gleichzeitig sind sie sichunsicher, inwieweit sich Qualität in diesem Bereich überhaupt messenlässt und wie sie selbst Pflegeeinrichtungen bewerten sollen. Inseiner derzeitigen Form bietet der Pflege-TÜV noch nicht dieausreichende Unterstützung. Mit der anstehenden Reform gilt es,anhand transparenter Bewertungskriterien Qualitätsunterschiedezwischen den Einrichtungen deutlicher herauszustellen. Dabei mussjedoch auch die Sichtweise der Pflegebedürftigen und ihrerAngehörigen berücksichtigt werden", kommentiert Claudia Welker,geschäftsführendes Vorstandsmitglied der DGQ.Neuausrichtung des Pflege-TÜV kann nur ein Anfang seinDurch die Reform des Pflege-TÜV sollen unter anderem dietatsächlichen Versorgungsergebnisse anhand neuer Qualitätsindikatorenund zusätzlicher Informationen über Heime bewertet werden.Dokumentation und Prozessqualität treten gegenüber der Zufriedenheitder betroffenen Personen in den Hintergrund. Für die Mehrheit derDeutschen ist die Reform des Pflege-TÜV ein Schritt in die richtigeRichtung, allerdings geht sie ihnen noch nicht weit genug (64Prozent). 59 Prozent befürworten, dass das System des Pflege-TÜV aufeine neue Grundlage gestellt wird. Für 38 Prozent kann dasBewertungssystem in seiner jetzigen Form nicht bestehen bleiben. DieGründe dafür liegen nicht nur in dem undurchsichtigenBewertungssystem. Immerhin 29 Prozent der Befragten haben außerdembereits schlechte Erfahrungen mit Pflegeeinrichtungen gemacht, dieder Pflege-TÜV mit "sehr gut" oder "gut" bewertet hatte. MehrRegulation im Bereich der Pflege halten 61 Prozent derStudienteilnehmer allerdings nicht für hilfreich, um die Qualität vonPflegeeinrichtungen zu verbessern."Die Befragten beweisen hier schon ein sehr gutes Gespür, wenn sieein 'Mehr' an Reglementierung nicht als das alleinige Mittel der Wahlfür eine höhere Pflegequalität ansehen. Vorschriften und Normenhelfen nur, wenn sie an der richtigen Stelle eingesetzt und gelebtwerden können. Entsprechend darf die Reform des Pflege-TÜV nicht beider Definition neuer Qualitätskriterien als Bewertungsgrundlageaufhören. Vielmehr sollte es darum gehen, Angehörigen einetransparente und nachvollziehbare Entscheidungshilfe zur Verfügung zustellen. Das neue Bewertungssystem des Pflege-TÜV bedarf einertransparenten und zielgruppenspezifischen Kommunikation derBewertungskriterien. Die Ergebnisse müssen zudem verständlichaufbereitet werden und für hilfesuchende Angehörige leicht zugänglichsein", ergänzt Claudia Welker.Über die StudieDie bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage zum Thema Service-und Pflegequalität wurde von INNOFACT im Auftrag der DGQ im Oktober2018 durchgeführt. Befragt wurden 1.010 Frauen und Männer im Alterzwischen 18 und 69 Jahren, wohnhaft in Deutschland.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. In einer Welt derTransformation entwickelt sie zudem neue Qualitätsansätze für dieZukunft.Ihre Ansprechpartner:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschHanna SchadtUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 719168-122E-Mail: hanna.schadt@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell