DGQ-Studie zeigt: Deutsche stehen Digitalisierung im Kundenservice skeptisch gegenüber (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Die Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass dieDigitalisierung den Kundenservice nicht nur zum Positivenverändert hat.- Laut den Befragten investieren deutsche Unternehmen zu wenig ingeeignete Technologien und sparen am Personal.- Uneinigkeit herrscht bei der Bewertung der generellen Qualitätdeutscher Kundenservices.Die Digitalisierung verändert den Kundenservice von Unternehmengrundlegend. Immer häufiger stellen Chatbots oder virtuellepersönliche Assistenten die erste Kontaktmöglichkeit für Kunden dar.Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland hat laut einer aktuellenBitkom-Studie das Potenzial der Digitalisierung zur Verbesserungihres Kundenservice bereits erkannt. Verbraucher stehenautomatisierten Service-Lösungen jedoch noch eher skeptischgegenüber. Das zeigt eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage derDeutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) e. V. unter rund 1.000Bundesbürgern. 59 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass dieDigitalisierung den Kundenservice grundlegend, jedoch nicht nur zumPositiven verändert hat. Diese Skepsis lässt sich vor allem bei denälteren Befragten ab 50 Jahren feststellen (67 Prozent). Unter den 18bis 29-Jährigen sind es hingegen nur 45 Prozent. Doch worin liegendie Gründe für die kritische Bewertung der Servicequalität? Undworauf legen deutsche Verbraucher beim Kundenservice besonderen Wert?Diesen Fragen ist die DGQ mit ihrer Befragung nachgegangen.Bessere Qualität durch geeignete TechnologienDie Unzufriedenheit der Deutschen mit digitalen Lösungen imKundenservice resultiert auch aus der fehlenden Bereitschaft vonUnternehmen, in geeignete Technologien zu investieren. So sehen eszumindest die Befragten: 41 Prozent sind der Meinung, dassUnternehmen zu wenig Geld in Technologie anlegen. Dabei ist rund dieHälfte der Befragten (51 Prozent) bereit, mehr für Serviceleistungenzu zahlen, wenn entsprechende Investitionen zu einer deutlichenVerbesserung beitragen."Qualität definiert sich darüber, inwieweit die Anforderungen desKunden erfüllt werden. Insofern ist der Service ein besonderssensibler Bereich. Hier wird die Qualitätswahrnehmung des Kundenwesentlich geprägt. Die Studienergebnisse zeigen, dass automatisierteService-Lösungen diesem Anspruch offenbar noch nicht gerecht werdenkönnen. Für einen exzellenten Kundenservice müssen digitale undpersönliche Serviceangebote sinnvoll kombiniert werden. Gerade beiindividuellen Problemen und komplexen Fragen ist gut geschultesServicepersonal derzeit unverzichtbar und kann den entscheidendenUnterschied bei der Kundenzufriedenheit machen", kommentiert ClaudiaWelker, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der DGQ.Servicewüste Deutschland?Neben der Einstellung der Deutschen zu digitalen Serviceangebotenermittelte die Umfrage auch die Einschätzung zur generellen Qualitätdeutscher Kundenservices. Hier sind sich die Befragten uneinig: Nurknapp ein Drittel (32 Prozent) ist der Meinung, dass sich dieServicequalität in Deutschland im Laufe der Jahre gesteigert hat. 29Prozent können hingegen in den letzten Jahren keine Verbesserungfeststellen. Aus Sicht der Studienteilnehmer liegt das vor allemdaran, dass zuerst am Personal und im Service gespart wird (63Prozent). 58 Prozent der Befragten bemängeln die direkteErreichbarkeit von Unternehmen bei Anfragen oder Reklamationen.Immerhin 41 Prozent sind zufrieden mit dem Kundenservice inDeutschland und bewerten diesen auf Basis eigener Erfahrungen besserals den Service im Ausland. Die Frage, ob von einer "ServicewüsteDeutschland" die Rede sein kann, trifft bei den Befragten aufUneinigkeit: 36 Prozent stimmen dem nicht zu, wohingegen rund 40Prozent auf diese Frage keine klare Antwort haben."Obwohl Verbraucher nicht grundsätzlich von einer 'ServicewüsteDeutschland' sprechen, dürfen sich Unternehmen damit alleine nochnicht zufriedengeben. Unsere Studie zeigt, dass bei der Qualitätdeutscher Kundenservices noch Nachholbedarf besteht. Vor allem dann,wenn Verbraucher durchaus bereit sind, für exzellenten Service mehrzu zahlen. Die digitale Transformation stellt Unternehmen dabei vor zusätzliche Herausforderungen, denn mit ihr verändern sich auch die Anforderungen der Kunden. Servicedienstleistungen sind wahrnehmbare Qualität und wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Sie ermöglichen eine klare Differenzierung im Wettbewerb. Deshalb hat die DGQ bereits 2016 den Fachkreis 'Exzellenter Kundenservice' ins Leben gerufen. Dieser hat ein Manifest zum Customer Service 4.0 (http://ots.de/vB04pq) erarbeitet, das Unternehmen einen Handlungsrahmen für die Steigerung ihrer Servicequalität und damit eine Möglichkeit zur Abgrenzung vom Wettbewerb bietet", ergänzt Claudia Welker.

Über die Studie
Die bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage zum Thema Service- und Pflegequalität wurde von INNOFACT im Auftrag der DGQ im Oktober 2018 durchgeführt. Befragt wurden 1.010 Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren, wohnhaft in Deutschland. Befragt wurden 1.010 Frauen und Männer im Alterzwischen 18 und 69 Jahren, wohnhaft in Deutschland.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. 