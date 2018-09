DGQ-Qualitätstag geht in die fünfte Runde: Information, Vernetzung und Erfahrungsaustausch für Experten, Praktiker und Interessierte

Frankfurt/Main (ots) -- Kongress der Qualitäts-Community am 6. November in Nürnberg- In interaktiven Formaten präsentieren die DGQ-Fachkreise ihreErgebnisse zu verschiedenen Themen rund um Qualität und ladenzur Mitgestaltung ein- Neu: Erweiterte Vortragsreihe vergrößert thematische VielfaltDer Qualitätstag der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V.(DGQ) hat sich mittlerweile als Branchentreff fürQualitätsinteressierte etabliert. Zum fünften Mal bildet dieeintägige Veranstaltung den Anlaufpunkt für die Qualitäts-Communityin Deutschland. In diesem Jahr findet der DGQ-Qualitätstag am 6.November in Nürnberg statt. In interaktiven und kreativen Workshopshaben Fachleute, Experten und Interessierte die Möglichkeit, sichüber aktuelle Entwicklungen im Qualitätsmanagement auszutauschen. ImRahmen der Workshops stellen die verschiedenen Fachkreise der DGQ dieErgebnisse ihrer ganzjährigen Arbeit vor. Die Teilnehmer erhaltenfachliche Impulse für den Arbeitsalltag. Darüber hinaus können sie inden Workshops ihr Wissen sowie ihre Erfahrungen einbringen. Gemeinsamentwickeln DGQ-Fachkreise und Teilnehmer die Ergebnisse weiter."Beim DGQ-Qualitätstag stehen Austausch, Information und dasgemeinsame Erarbeiten von Erkenntnissen und Erfahrungen imVordergrund", erläutert Dr. Benedikt Sommerhoff, Leiter Innovationund Transformation bei der DGQ. "Wir haben erkannt, dass wir unserenMitgliedern interaktive Konferenzformate bieten müssen, die aufpraxisnahe Lösungen und ihre Übertragbarkeit auf den Alltag setzen.Mit dem DGQ-Qualitätstag stellen wir Mitgliedern und Interessiertenein Forum zur Verfügung, in dem sie sich miteinander austauschen,kontrovers diskutieren und gestaltend in das Veranstaltungsprogrammeinbringen können. Genau für diese aktive Mitwirkung der Teilnehmersteht unser Qualitätstag."Neu am diesjährigen DGQ-Qualitätstag ist unter anderem eineerweiterte Vortrags- und Diskussionsreihe. Dadurch wird die DGQ denzahlreichen Facetten von Qualität und Qualitätsmanagement noch bessergerecht. Der Themenmix reicht von Digitalisierung über Normungsarbeitbis zu Changemanagement, minimalinvasiven Operationsmethoden undinternationalem Lieferantenmanagement.Den Auftakt des diesjährigen Branchentreffs bildet eineinspirierende Keynote von Michael Flunkert, Geschäftsführer der FirmaBabtec, und Benedikt Sommerhoff. Beide Experten legen aus Sicht einesmittelständischen Unternehmens dar, dass Qualität von Produkten undDienstleistungen heutzutage zunehmend aus der Vernetzung zahlreicherParteien entsteht.Zudem werden die Sieger des Walter-Masing-Preises geehrt. Der nachdem verstorbenen Ehrenvorsitzenden der DGQ benannte Wettbewerb istdie einzige Auszeichnung für personenbezogene Bestleistungen imdeutschen Qualitätsmanagement. Mit dem mit 10.000 Euro dotiertenPreis will die DGQ wissenschaftlichen und unternehmerischen Nachwuchsmotivieren, neue Ideen auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements zuentwickeln.Neben den allgemeineren Aspekten des Qualitätsmanagements stehenaktuelle Themen wie Agilität und Digitale Transformation imMittelpunkt des diesjährigen Programms. Beim lockeren Get-together amAbend können die Teilnehmer am Tag geknüpfte Kontakte vertiefen,Diskussionen fortführen oder auch einfach das fünfjährige Jubiläumdes DGQ-Qualitätstags feiern.Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findenSie unter www.qualitaetstag.de.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. 