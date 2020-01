Berlin/Saarbrücken (ots) - Vor dem Start neuer Verhandlungen in derMindestlohnkommission hat DGB-Vorstand Stefan Körzell eine deutliche Anhebungder Lohnuntergrenze gefordert. "Wir brauchen jetzt einen außerordentlichenSprung, sonst wird die Lücke zwischen der allgemeinen Lohnentwicklung und demMindestlohn immer größer", sagte Körzell der "Saarbrücker Zeitung"(Dienstag-Ausgabe).In den Verhandlungen würden die Gewerkschaften klar machen, dass man denMindestlohn hin zu einem armutsfesten Lohn entwickeln wolle. "Das wären nachjetzigem Stand sogar 12,35 Euro", sagte Körzell. Gegenwärtig liegt derMindestlohn bei 9,35 Euro pro Stunde."Ich kann den Arbeitgebern nur raten, dass wir allein schon wegen der Wahrungdes gesellschaftlichen Zusammenhalts außerordentliche Schritte beim Mindestlohngehen müssen", betonte der Gewerkschafter.Nach seinen Worten strebt die Gewerkschaftsseite dafür auch eine Änderung derGeschäftsordnung der Kommission an, um von der nachlaufenden Tarifentwicklungabzuweichen zu können, die bislang für die Festlegung des Mindestlohns maßgebendwar. "Wir wollen eine Geschäftsordnung, die dem Auftrag des Gesetzgebers nichtim Wege steht", sagte Körzell. Jetzt sei vorgesehen, dass die Kommission von dernachlaufenden Tarifentwicklung nur abweichen könne, wenn es dafür eineZwei-Drittel-Mehrheit gebe. "Wir wollen, dass bei diesem Punkt die Stimme desKommissionsvorsitzenden ausschlaggebend ist, wenn die jeweils drei Arbeitnehmer-und Arbeitgebervertreter darüber nicht einig werden", sagte Körzell.Die neu berufene Mindestlohnkommission aus Spitzenvertretern von Arbeitnehmernund Arbeitgebern sowie Wissenschaftlern kommt an diesem Dienstag erstmalszusammen, um über eine weitere Erhöhung der Lohnuntergrenze ab dem Jahr 2021 zuberaten. Körzell ist Mitglied der Kommission.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4504067OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell