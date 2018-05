DGB wählt Spitze neu - DGB-Chef Hoffmann tritt erneut an

BERLIN (dpa-AFX) - An diesem Montag wird auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin (9.00 Uhr) die DGB-Spitze neu gewählt.



DGB-Chef Reiner Hoffmann tritt ohne Gegenkandidat wieder an. Erwartet wird, dass auch seine Stellvertreterin Elke Hannack sowie die zwei Vorstandsmitglieder Annelie Buntenbach und Stefan Körzell erneut gewählt werden. Am Nachmittag folgt eine Gesprächsrunde unter anderem mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Chefin Andrea Nahles. Am Dienstag spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), am Mittwoch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu den rund 400 Delegierten./bw/DP/he