DGB mahnt aktive Strukturpolitik und verbesserte Tarifbindung an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine stärkere Entlastung der Kommunen gefordert, um so eine aktivere Strukturpolitik zu ermöglichen.



Zudem gehe es darum, über eine verbesserte Tarifbindung die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland anzugleichen, teilte der DGB am Mittwoch mit. "Die Empfehlungen der Bundesregierung reichen bei weitem nicht, denn die Schlüsselfrage, wie der kommunalen Verschuldung beizukommen sei, bleibt unbeantwortet", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell.

Die Einnahmebasis der Kommunen müsse insgesamt verbessert werden, sagte Körzell. Eine Reform der Erbschafts- und Vermögensteuer sowie die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer hin zu einer Gemeindewirtschaftssteuer wären hier die passenden Instrumente. Richtig sei, dass die Bundesregierung die künftige Strukturförderung nicht nach Himmelsrichtungen, sondern nach Bedarf ausrichten wolle. "Wer den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gefährden will, muss jetzt massive Investitionen in Gesundheitsversorgung, Bildung und in eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur vornehmen, um die Lebensqualität insbesondere in ländlichen Räumen zu steigern." Dazu gehörten auch hochwertige, tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze./laj/DP/stk