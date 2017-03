DGB fordert Reformen für Millionen Minijobber

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat deutliche Verbesserungen für Millionen Minijobber in Deutschland gefordert.



"Für rund fünf Millionen Menschen ist der Minijob die einzige Erwerbsquelle", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dabei geht es zum Beispiel um Arbeit auf Abruf, um 100-Euro-Jobs, mit denen heute viele Verkäuferinnen im Einzelhandel durch die Gegend und an ihren Rechten vorbei geschoben werden." Die Bundesregierung müsse mehr Anstrengungen für die Betroffenen unternehmen. Die Lage der insgesamt rund sieben Millionen Minijobber in Deutschland steht bei der Vorstellung einer umfassenden Studie an diesem Donnerstag in Berlin im Fokus./bw/DP/zb