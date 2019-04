DGB-Vorstand will tarifvertragliche Extras für Gewerkschaftsmitglieder

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell hat tarifvertragliche Bonusregelungen nur für Gewerkschaftsmitglieder angeregt, um die Attraktivität der Gewerkschaften zu steigern. Das könnten "zum Beispiel Einmalzahlungen oder Extraurlaub" sein, sagte Körzell der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe). Bei Firmentarifverträgen sei das jetzt schon möglich.

Für die Fläche fehle aber noch eine rechtliche Grundlage. "Gute Tarifverträge gibt es nur dort, wo es viele Gewerkschaftsmitglieder gibt. Das eine bedingt das andere", so Körzell. Für das Sinken der Tarifbindung machte Körzell das Arbeitgeberlager verantwortlich. "Immer mehr Arbeitgeber schlagen sich in die Büsche und schließen keine Tarifverträge mehr ab", so der Gewerkschafter. Das sei "ein grobes Foul". Deshalb müsse die Bundesregierung die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen stärken. "Dazu gibt es bereits ein Gesetz. Das hat aber immer noch viel zu viele Schlupflöcher", sagte Körzell.

Foto: über dts Nachrichtenagentur