DGB-Chef ruft neue Regierung zu Modernisierung des Landes auf

BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chef Reiner Hoffmann hat die Politik zur grundlegenden Modernisierung des Landes aufgerufen.



"Das Land hat dringenden Modernisierungsbedarf, vom gesamten Bereich der Bildung über die digitale Infrastruktur bis hin zu Verkehrswegen", sagte Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Statt Versicherungen und Banken müssen Schulen und Berufsschulen die Leuchttürme in diesem Land werden." Union und SPD rief Hoffmann dazu auf, die Aufgaben bald in einer neuen Koalition anzugehen. "Eine neue große Koalition böte die Chance, dass die großen gesellschaftlichen Herausforderungen im Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern angepackt werden", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes./bw/DP/she