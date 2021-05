DGB-Chef fordert Investitionsschub in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert einen Investitionsschub in Deutschland.



"Deutschland muss den milliardenschweren Investitionsstau bei Kitas, Schulen und Hochschulen auflösen", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Große Summen müssten etwa ins Schulsystem und den Ausbau erneuerbarer Energien fließen. "Es würde Wohlstand gefährden und wäre unseren Kindern gegenüber völlig verantwortungslos, wenn wir in diesen Bereichen nach der Wahl nicht ganz praktisch vorankämen."

Dafür sei es zwingend, in den nächsten zehn Jahren die öffentlichen Investitionen ambitioniert voranzutreiben. "Bei seiner Haushaltspolitik muss sich der Bund dafür ein Beispiel an Nordrhein-Westfalen nehmen, das in diesem Jahr Kredite mit einer Tilgungsfrist von 50 Jahren aufnimmt", sagte Hoffmann. Das sei der richtige Weg. "Auch die kommenden Jahre dürften von niedrigen Zinsen geprägt sein." Der DGB-Chef forderte deshalb massive Investitionen in die Modernisierung Deutschlands auch mit günstigen Krediten. Bei der Tilgung solle man sich mehr Zeit lassen./bw/DP/zb