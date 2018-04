DGB-Chef Hoffmann will höhere Hartz-IV-Sätze und weniger Sanktionen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert höhere Hartz-IV-Sätze und weniger Sanktionen. "Die Hartz-IV-Sätze müssen bedarfsgerecht sein. Sie dürfen nicht arm machen", sagte Hoffmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben).

"Bisher war es so, dass man die Sätze politisch heruntergerechnet hat. Damit muss Schluss sein." Auch bei den Sanktionen müsse es Veränderungen geben. "Es wird immer unterstellt, dass gerade Jugendliche und junge Erwachsene Hartz-IV-Missbrauch betreiben. Aber diese These ist durch nichts belegt", so der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. "Das Versprechen, nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern, ist nicht aufgegangen. Hier muss die Große Koalition ran und für bessere Qualifizierung sorgen."

