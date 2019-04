DGAP-WpÜG: Angebot zum Erwerb; DE0006046113

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Zielgesellschaft: Biofrontera AG; Bieter: Maruho Deutschland GmbH

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Erwerbsangebots

in Form eines Teilangebots

gemäß § 10 Abs. 1 und 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Bieter:

Maruho Deutschland GmbH

Hemmelrather Weg 201, Haus 2

51377 Leverkusen

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 69727

Zielgesellschaft:

Biofrontera AG

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 49717

Namensaktien: ISIN DE0006046113 (WKN 604611)

Die Maruho Deutschland GmbH ('Bieter), eine 100%ige Tochtergesellschaft

der Maruho Co., Ltd., hat am 1. April 2019 entschieden, den Aktionären der

Biofrontera AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in

der Form eines Teilangebots anzubieten, insgesamt bis zu 4.322.530 ihrer

auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der Biofrontera AG

('Biofrontera-Aktien), mithin rund 9,68 % des Grundkapitals der

Biofrontera AG, gegen Zahlung einer Geldleistung von

EUR 6,60 je Aktie

zu erwerben ('Erwerbsangebot). Gegenwärtig hält der Bieter 9.062.809

Biofrontera-Aktien. Dies entspricht ca. 20,31 % des Grundkapitals und der

Stimmrechte.

Das Erwerbsangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch

mitzuteilenden Bestimmungen ergehen. Die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage und weiterer das Erwerbsangebot betreffender

Informationen wird in deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen

englischsprachigen Übersetzung im Internet unter

http://www.pharma-offer.de

erfolgen. Die Angebotsunterlage wird außerdem durch Hinweisbekanntmachung

im Bundesan-zeiger veröffentlicht. Eine unverbindliche englischsprachige

Übersetzung der Angebotsunterlage wird zudem zusammen mit weiteren das

Erwerbsangebot betreffenden Mitteilungen und Bekanntmachungen als Form CB

bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Die

Informationen werden auf der Internetseite der SEC unter http://www.sec.org

veröffentlicht.

Wichtige Hinweise:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Biofrontera-Aktien. Die

endgültigen Bestimmungen des Erwerbsangebots sowie weitere das

Erwerbsangebot betreffende Informationen werden erst nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanz-dienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Der Bieter behält sich Änderungen der Bestimmungen des Erwerbsangebots

soweit rechtlich zulässig vor.

Investoren und Inhabern von Biofrontera-Aktien oder American Depositary

Shares ('ADS) der Biofrontera AG ('Biofrontera-ADS) wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, so-bald diese bekannt

gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das

Erwerbsangebot wird sich nur auf Biofrontera-Aktien beziehen und Inhaber

von Biofrontera-ADS werden ihre Biofrontera-ADS nicht unmittelbar im Rahmen

des Erwerbsangebots zum Verkauf einreichen können. Inhaber von

Biofrontera-ADS, die das Erwerbsangebot in Bezug auf die den

Biofrontera-ADS zugrundeliegenden Biofrontera-Aktien annehmen möchten,

wer-den dazu berechtigt sein, werden ihre Biofrontera-ADS jedoch zunächst

rechtzeitig in Biofrontera-Aktien umtauschen müssen, die dann im Rahmen und

nach den Bestimmungen des Erwerbsangebots zum Verkauf eingereicht werden

können.

Investoren und Inhaber von Biofrontera-Aktien oder Biofrontera-ADS können

eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung der das Erwerbsangebot

betreffenden Dokumente, Mitteilungen und Bekanntmachungen auch kostenlos

auf der Internetseite der SEC (http://www.sec.gov) einsehen, sobald diese

bei der SEC als Form CB eingereicht worden und auf der Internetseite

verfügbar sind. Das Erwerbsangebot wurde weder von der SEC oder einer

anderen Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaats genehmigt oder

abgelehnt, noch hat die SEC oder eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde

eines US-Bundesstaats über die Redlichkeit und den Wert des Angebots oder

die Genauigkeit und Angemessenheit der in dieser Veröffentlichung

enthaltenen Informationen entschieden. Jegliche Behauptung des Gegenteils

stellt eine Straftat in den Vereinigten Staaten dar.

Das Erwerbsangebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft und

wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und in

Übereinstimmung mit bestimmten anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika und den insoweit

anwendbaren Ausnahmen, insbesondere der sog. Tier I Exemption, unterbreitet

werden. Aufgrund der Tier I Exemption unterliegt das Erwerbsangebot

grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren

der Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren

in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Jeder Vertrag, der auf Grundlage

des Erwerbsangebots geschlossen werden wird, unterliegt ausschließlich dem

Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem

auszulegen.

Mit Ausnahme der Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage in

Deutschland und nach deutschem Recht werden keine sonstigen

Registrierungen, Genehmigungen oder Zulassungen der Angebotsunterlage oder

des Angebots bei Wertpapierregulierungsbehörden beantragt bzw. veranlasst

werden.

Leverkusen, 1. April 2019

Maruho Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung

Ende der WpÜG-Meldung

Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) und Düsseldorf,

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate Exchange