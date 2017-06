DGAP-Stimmrechte: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (deutsch)

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.06.2017 / 16:21



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Herr Gerhard Schmidt, Deutschland hat uns gemäß § 27a Abs. 2 WpHG am 07.06.2017 eine Änderung bzw. die Korrektur der Ziele im Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 1 bzw. der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel mitgeteilt, nachdem sein Stimmrechtsanteil an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Frankfurt am Main, Deutschland am 07.03.2017 die Schwelle von 10% bzw. eine höhere Schwelle erreicht bzw. überschritten hat.

* Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

* Der Meldepflichtige beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

* Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.

* Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

Sprache: Deutsch Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Bleichstr. 64-66 60313 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.wcm.de

