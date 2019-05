DGAP-Stimmrechte: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (deutsch)

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit

dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.05.2019 / 10:10

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Straße, Hausnr.: Ritterstraße 23 (Oelßners Hof)

PLZ: 04109

Ort: Leipzig

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 529900W51PINCFFALS96

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

X Sonstiger Grund:

Beitritt zu einem Stimmrechtspool

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Albertina Sauter

Geburtsdatum: 13.07.1939

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Alois Sauter

Geburtsdatum: 20.06.1939

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Claus Sauter, Bernd Sauter, Daniela Sauter, Marion Sauter, Pollert

Holding GmbH & Co. KG

5. Datum der Schwellenberührung:

21.05.2019

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG

7.b.2.)

neu 68,80 % 7,94 % 68,80 % 63000000

letzte 1,30 % 7,94 % 9,24 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)

DE000A0JL9W6 819181 42526000 1,30 % 67,50 %

Summe 43345181 68,80 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-

Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %

%

Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art Fälligkeit / Verfall Ausü- Baraus- Stimm- Stim-

des bungs- gleich rechte mrec-

In- zeit- oder absolut hte

stru- raum / physi- in %

ment- Lauf- sche

s zeit Abwick-

lung

be- ab 10 Bankarbeitstage nach Zugang n/a Physisch 5000000 7,94

ding- des Bescheides der BaFin über die %

ter Befreiung von der Verpflichtung

Kauf- der Veröffentlichung und Abgabe

ver- eines Pflichtangebotes nach § 35

trag Abs. 2 WpHG

Summe 5000000 7,94

%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des

Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten

zugerechnet werden.

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in %, Summe in %, wenn

%, wenn 3% oder wenn 5% oder höher 5% oder höher

höher

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

% % %

10. Sonstige Informationen:

Mitteilungspflichtige leben im Güterstand der Gütergemeinschaft. Beide

Eheleute sind bezüglich der Stimmrechte jeweils allein

verfügungsbefugt.

*) zu Ziffer 6 "Gesamtstimmrechtsanteile" - Das unter Ziffer 7.b.2)

angegebene Finanzinstrument wurde nicht aggregiert, da bereits im

Aktienpool und somit in den unter Ziffer 7.a.) angegebenen

zugerechneten Stimmrechten enthalten.

Datum

22.05.2019

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Ritterstraße 23 (Oelßners Hof)

04109 Leipzig

Deutschland

Internet: www.verbio.de

815031 23.05.2019

