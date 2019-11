DGAP-Stimmrechte: Südwestdeutsche Salzwerke AG (deutsch)

Südwestdeutsche Salzwerke AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 05.04.2002 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Südwestdeutsche Salzwerke AG

Südwestdeutsche Salzwerke AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom

05.04.2002 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.11.2019 / 11:26

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Südwestdeutsche Salzwerke AG

Straße, Hausnr.: Salzgrund 67

PLZ: 74076

Ort: Heilbronn

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 391200STZEMUP01ZDM10

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

X Sonstiger Grund:

Korrektur einer Bestandsmitteilung gemäß § 127 Abs. 2 WpHG

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: Stadt Heilbronn

Registrierter Sitz, Staat: Heilbronn, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

5. Datum der Schwellenberührung:

01.04.2002

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG

7.b.2.)

neu 93,11 % 0 % 93,11 % 10507500

letzte n/a % n/a % n/a % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)

DE0007346603 58478 9724565 0,56 % 92,55 %

Summe 9783043 93,11 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-

Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %

%

Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm-

Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte

ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %

%

Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des

Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten

zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %,

%, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oder

höher höher höher

Stadt Heilbronn 93,11 % % 93,11 %

Beteiligungsgesell- 46,00 % % 46,00 %

schaft Stadt Heilbronn

mbH

ZEAG Zementwerk Lauffen % % %

Elektrizitätswerk

Heilbronn AG

WPCW % % %

Industrie-Beteiligungs-

-Gesellschaft mbH

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

% % %

10. Sonstige Informationen:

Datum

18.11.2019

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Südwestdeutsche Salzwerke AG

Salzgrund 67

74076 Heilbronn

Deutschland

Internet: www.salzwerke.de

°