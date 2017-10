DGAP-Stimmrechte: SHW AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SHW":

PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft Bernhard-Wicki-Strasse 8, 80636 München

Per Telefax: 07361 502-851 SHW AG Herr Schickling Wilhelmstr. 67 73433 Aalen

26. Oktober 2017

Mitteilung nach § 27a Abs. 1 WpHG

Sehr geehrter Herr Schickling,

wir vertreten die SHW Beteiligungs GmbH, die Pierer Industrie AG, die Pierer Konzerngesellschaft mbH sowie Herrn Dipl.-Ing. Stefan Pierer (nachfolgend zusammen die 'Mitteilenden').

Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung (Konzernmeldung) gemäß §§ 21, 22 WpHG des Herrn Dipl.-Ing. Stefan Pierer vom 19. Oktober 2017 teilen wir Namens und in Vollmacht der Mitteilenden Folgendes gemäß § 27a Abs. 1 WpHG mit:

1. Die Investition dient strategischen Zielen.

2. Die SHW Beteiligungs GmbH beabsichtigt in Abhängigkeit von der Entwicklung des Börsenkurses und der operativen Entwicklung der SHW AG in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte an der SHW AG durch Erwerb oder in sonstiger Weise zu erlangen.

3. Die Mitteilenden streben eine ihrer Beteiligung angemessene Repräsentanz im Aufsichtsrat der SHW AG an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der SHW AG wird aktuell nicht angestrebt. Die Mitteilenden behalten sich allerdings vor, über die zuständigen Gremien ggf. auf die Zusammensetzung des Vorstands der SHW AG Einfluss zu nehmen.

4. Die Mitteilenden streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der SHW AG an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis Eigen- und Fremdfinanzierung, an. Eine Reduzierung der Ausschüttungsquote wird in Betracht gezogen.

5. Der Erwerb der Stimmrechte wurde durch die SHW Beteiligungs GmbH aus Eigen- und Fremdmitteln finanziert.

Mit freundlichen Grüßen

PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft

Dr. Thomas Scharpf Rechtsanwalt

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHW AG Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Deutschland Internet: www.shw.de

623609 30.10.2017

