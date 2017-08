DGAP-Stimmrechte: SHW AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SHW":

^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: SHW AG SHW AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.08.2017 / 17:58



An SHW AG Vorstand Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen

Per Telefax vorab: +49 7361 502-851 28. August 2017

Mitteilung nach § 27a Abs. 1 WpHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hinsichtlich der am 7. Februar 2017 veröffentlichten Mitteilung der mit unserer wesentlichen Beteiligung an der Gesellschaft verfolgten Ziele sowie unserer von der Gesellschaft am 15. August 2017 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung teilen wir Ihnen gemäß § 27a Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 WpHG mit, dass die Sterling Strategic Value Fund S.A. am 21. August 2017 beschlossen hat, das Übernahmeangebot der Pierer Industrie AG in der Weiteren Annahmefrist anzunehmen.

An den in der Mitteilung vom 2. Februar 2017 bekannt gegeben Zielen wird damit seit dem 21. August 2017 nicht mehr festgehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Sterling Strategic Value Fund S.A.

Avv. Massimo Pedrazzini Chairman

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHW AG Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Deutschland Internet: www.shw.de

604677 28.08.2017

