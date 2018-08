DGAP-Stimmrechte: Rheinmetall AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Rheinmetall AG

01.08.2018 / 15:23

Die The Capital Group Companies, Inc., Los Angeles, Vereinigte Staaten von

Amerika hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 25.07.2018 im Zusammenhang mit der

Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle

vom 20.07.2018 über Folgendes informiert:

* Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinn.

* Der Meldepflichtige beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölf

Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu

erlangen.

* Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von

Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.

* Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der

Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das

Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik

an.

* Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten

Mittel teilt The Capital Group Companies, Inc. gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1

Nr. 4 WpHG mit, dass die Stimmrechte der The Capital Group Companies,

Inc. zugerechnet wurden. Daher hat die The Capital Group Companies, Inc.

den Erwerb weder aus Eigenmitteln noch aus Fremdmitteln finanziert.

