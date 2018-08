DGAP-Stimmrechte: PVA TePla AG (deutsch)

PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

PVA TePla AG

PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

10.08.2018

I

Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung der OppenheimerFunds, Inc. vom

19. Juli 2018 gemäß §§ 33 Abs.1, 34, Abs. 1 WpHG, in der OppenheimerFunds,

Inc. mitgeteilt hat, dass ihr Stimmrechtsanteil an der PVA TePla AG am 13.

Juli 2018 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten und zu diesem

Tag 10,10% (2.197.036 Stimmrechte) betragen hat, teilt ergänzend

OppenheimerFunds, Inc. im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte

verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen

2. In Abhängigkeit von der Marktentwicklung und den weiteren

wirtschaftlichen Gegebenheiten wird OppenheimerFunds, Inc. möglicherweise

innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder

auf sonstige Weise erlangen.

3. OppenheimerFunds, Inc. strebt derzeit keine Einflussnahme auf die

Besetzung des Vorstands oder des Aufsichtsrats der PVA TePla AG an.

4. OppenheimerFunds, Inc. strebt derzeit keine wesentliche Änderung der

Kapitalstruktur der PVA TePla AG, insbesondere im Hinblick auf das

Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an

5. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte ausschließlich durch Zurechnung von

Stimmrechten gemäß § 34 Abs. 1 WpHG. Daher hat OppenheimerFunds, Inc. den

Erwerb der Stimmrechte weder mit Eigenmitteln noch mit Fremdmitteln

finanziert.

II

Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung des Oppenheimer Global

Opportunities Fund vom 19. Juli 2018 gemäß § 33 Abs. 1, WpHG, in der

Oppenheimer Global Opportunities Fund mitgeteilt hat, dass sein

Stimmrechtsanteil an der PVA TePla AG am 13. Juli 2018 die Schwelle von 10%

der Stimmrechte überschritten und zu diesem Tag 10,10% (2.197.036

Stimmrechte) betragen hat, teilt der Oppenheimer Global Opportunities Fund

ergänzend im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten

Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel gemäß § 43 Abs

1 WpHG Folgendes mit:

1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen

2. In Abhängigkeit von der Marktentwicklung und den weiteren

wirtschaftlichen Gegebenheiten wird Oppenheimer Global Opportunities Fund

möglicherweise innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch

Erwerb oder auf sonstige Weise erlangen.

3. Oppenheimer Global Opportunities Fund strebt derzeit keine Einflussnahme

auf die Besetzung des Vorstands oder des Aufsichtsrats der PVA TePla AG an.

4. Oppenheimer Global Opportunities Fund strebt derzeit keine wesentliche

Änderung der Kapitalstruktur der PVA TePla AG, insbesondere im Hinblick auf

das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik,

an

5. Der Erwerb der Stimmrechte wurde mit Eigenmitteln finanziert.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PVA TePla AG

Im Westpark 10-12

35435 Wettenberg

Deutschland

Internet: www.pvatepla.com

10.08.2018

°