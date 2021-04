DGAP-Stimmrechte: PVA TePla AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "PVA Tepla":

27.04.2021 / 10:00

Die Invesco Ltd., Hamilton, Bermuda hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am

26.04.2021 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der

10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 08.04.2021 über Folgendes

informiert:

Invesco Ltd. (die 'Mitteilende Partei') gibt hiermit im eigenen Namen und im

Namen ihrer Tochtergesellschaften Invesco Holding Company Ltd, Invesco

Holding Company (US), Inc, Oppenheimer Acquisition Corporation, Oppenheimer

Funds, Inc, Invesco Group Services, Inc. und Invesco Advisors, Inc. eine

Mitteilung über ihre Absichten bezüglich der ihr zugerechneten Beteiligungen

an der PVA TePla AG (die 'Emittentin') gemäß § 43 WpHG ab.

('Tochtergesellschaften').

Bitte beachten Sie: Weder die Mitteilende Partei noch ihre

Tochtergesellschaften halten direkt Stimmrechte. Sämtliche Stimmrechte

werden der Mitteilenden und/oder ihren Tochtergesellschaften in vollem

Umfang gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet bzw. von den

Tochtergesellschaften gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit Satz

2 WpHG zugerechnet. Die Meldepflichtige und ihre Tochtergesellschaften

verwalten die Fonds, Trusts und Sonderkonten, die die Stimmrechte halten.

* Die Investition der Meldepflichtigen - der Muttergesellschaft von

langfristig orientierten Vermögensverwaltungsgesellschaften und Trusts,

die im Auftrag ihrer Kunden Gelder investieren - und der

Tochtergesellschaften ist ausschließlich auf die Erzielung von

Handelsgewinnen, d.h. Anlagerenditen, ausgerichtet. Die Anlage zielt

daher nicht auf die Umsetzung strategischer Entscheidungen im Hinblick

auf das Tagesgeschäft der Emittentin ab.

* Die Meldepflichtige und/oder ihre Tochtergesellschaften können innerhalb

der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte für die von der

Meldepflichtigen und/oder ihren Tochtergesellschaften verwalteten Fonds,

Trusts und Separate Accounts erwerben, je nachdem, wie sie den Wert der

Emittentin und / oder etwaige weitere Kundeninvestitionen bei der

Meldepflichtigen einschätzen. Diese Stimmrechte würden dann wieder

vollständig der Mitteilenden Partei und ihren Tochtergesellschaften

zugerechnet werden.

* Weder die Mitteilende Partei noch ihre Tochtergesellschaften

beabsichtigen, Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands oder des

Aufsichtsrats der Emittentin zu nehmen.

* Weder die Mitteilende Partei noch ihre Tochtergesellschaften

beabsichtigen, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der

Emittentin, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und

Fremdkapital und die Dividendenpolitik, zu erreichen.

* Im Hinblick auf die Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte

verwendeten Mittel wurde der Erwerb der Stimmrechte weder mit Fremd-

noch mit Eigenkapital finanziert, das von der Mitteilenden Partei oder

den Tochtergesellschaften aufgenommen wurde. Vielmehr wurde der Erwerb

der Stimmrechte mit Kundengeldern finanziert, die von der

Meldepflichtigen und/oder ihren Tochtergesellschaften in Fonds, Trusts

und separaten Konten verwaltet wurden.

