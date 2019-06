DGAP-Stimmrechte: Odeon Film AG (deutsch)

Odeon Film AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Odeon Film AG

Odeon Film AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

03.06.2019 / 13:21

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Die KKR Management LLC hat der Odeon Film AG gemäß §§ 33, 34 WpHG am 7. Mai

2019 die am 6. Mai 2019 erfolgte Überschreitung der Schwellen von 3%, 5%,

10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% und 75% der Stimmrechte an der Odeon Film AG

durch die KKR Management LLC und die weiteren, in der Stimmrechtsmitteilung

aufgeführten Gesellschaften mitgeteilt.

Unter Bezugnahme auf diese Stimmrechtsmitteilung haben uns am 3. Juni 2019

1. Show Jupiter Beteiligungs AG, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts München unter HRB 246725, geschäftsansässig c/o Tele-München

Fernseh-GmbH & Co. Produktionsgesellschaft, Kaufingerstraße 24, 80331

München ('Mitteilungspflichtige zu 1)');

2. Show Jupiter Verwaltungs GmbH, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts München unter HRB 246334, geschäftsansässig c/o Tele-München

Fernseh-GmbH & Co. Produktionsgesellschaft, Kaufingerstraße 24, 80331

München ('Mitteilungspflichtige zu 2)');

3. Show Jupiter Beteiligungsverwaltung GmbH, eingetragen im Handelsregister

des Amtsgerichts München unter HRB 246679, geschäftsansässig c/o

Tele-München Fernseh-GmbH & Co. Produktionsgesellschaft, Kaufingerstraße 24,

80331 München ('Mitteilungspflichtige zu 3)');

4. Show German AcquiCo GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts

München unter HRB 246195, geschäftsansässig c/o Tele-München Fernseh-GmbH &

Co. Produktionsgesellschaft, Kaufingerstraße 24, 80331 München

('Mitteilungspflichtige

zu 4)');

5. Show German HoldCo GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts

München HRB 246285, geschäftsansässig c/o Tele-München Fernseh-GmbH & Co.

Produktionsgesellschaft, Kaufingerstraße 24, 80331 München

('Mitteilungspflichtige

zu 5)');

6. SHOW Holding S.C.A., einer Gesellschaft nach Luxemburger Recht,

eingetragen im Handels- und Unternehmensregister des Großherzogtums

Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) unter B232175,

geschäftsansässig 2, rue Edward Steichen, L - 2540 Luxemburg

('Mitteilungspflichtige

zu 6)');

7. SHOW LUX GP 2 S.à r.l., einer Gesellschaft nach Luxemburger Recht,

eingetragen im Handels- und Unternehmensregister des Großherzogtums

Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) unter B232111,

geschäftsansässig 2, rue Edward Steichen, L - 2540 Luxemburg

('Mitteilungspflichtige

zu 7)');

8. SHOW TopCo S.C.A., einer Gesellschaft nach Luxemburger Recht, eingetragen

im Handels- und Unternehmensregister des Großherzogtums Luxemburg (Registre

de Commerce et des Sociétés (RCS)) unter B232080, geschäftsansässig 2, rue

Edward Steichen, L - 2540 Luxemburg ('Mitteilungspflichtige zu 8)');

9. SHOW LUX GP 1 S.à r.l., einer Gesellschaft nach Luxemburger Recht,

eingetragen im Handels- und Unternehmensregister des Großherzogtums

Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) unter B232021,

geschäftsansässig 2, rue Edward Steichen, L - 2540 Luxemburg

('Mitteilungspflichtige

zu 9)');

10. KKR Show Aggregator L.P., einer Gesellschaft nach Kanadischem Recht,

eingetragen im Unternehmensregister (Registraire des entreprises) von Québec

unter der Nummer 3374307919, geschäftsansässig 4100-1155 Boulevard

René-Léveques Ouest, Montréal Québec, H 3B3V2 Kanada ('Mitteilungspflichtige

zu 10)');

11. KKR Show Aggregator GP Limited, einer Gesellschaft nach dem Recht der

Kaimaninseln (Cayman Islands limited liability company), registriert beim

Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman

Islands) mit Sitz c/o Maples Corporate Services Limited, South Church

Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

('Mitteilungspflichtige

zu 11)');

12. KKR European Fund IV L.P., einer Gesellschaft nach dem Recht der

Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership) registriert beim

Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman

Islands) mit Sitz c/o Maples Corporate Services Limited, South Church

Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

('Mitteilungspflichtige

zu 12)');

13. KKR Associates Europe IV L.P., einer Gesellschaft nach dem Recht der

Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership), registriert beim

Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman

Islands) mit Sitz c/o Maples Corporate Services Limited, South Church

Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

('Mitteilungspflichtige

zu 13)');

14. KKR Europe IV Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach

dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited liability company),

registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of

Companies, Cayman Islands) mit Sitz c/o Maples Corporate Services Limited,

South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

('Mitteilungspflichtige

zu 14)');

15. KKR SP Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem

Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited liability company),

registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of

Companies, Cayman Islands) mit Sitz c/o Maples Corporate Services Limited,

South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

('Mitteilungspflichtige

zu 15)');

16. KKR Fund Holdings L.P., einer Gesellschaft nach dem Recht der

Kaimaninseln (Cayman Islands limited partnership), registriert beim

Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar of Companies, Cayman

Islands) mit Sitz c/o Maples Corporate Services Limited, South Church

Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

('Mitteilungspflichtige

zu 16)');

17. KKR Fund Holdings GP Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands limited liability

company), registriert beim Unternehmensregister der Kaimaninseln (Registrar

of Companies, Cayman Islands) mit Sitz c/o Maples Corporate Services

Limited, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman

Islands ('Mitteilungspflichtige zu 17)');

18. KKR Group Holdings Corp., einer Gesellschaft nach dem Recht des US

Bundesstaates Delaware (Delaware corporation) geschäftsansässig c/o Kohlberg

Kravis Roberts & Co. L.P., 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, New

York 10019, USA ('Mitteilungspflichtige zu 18)');

19. KKR & Co. Inc., einer Gesellschaft nach dem Recht des US Bundesstaates

Delaware (Delaware incorporated) geschäftsansässig 9 West 57th Street, Suite

4200, New York, New York 10019, USA ('Mitteilungspflichtige zu 19)');

20. KKR Management LLC, einer Gesellschaft nach dem Recht des US

Bundesstaates Delaware (Delaware limited liability company)

geschäftsansässig c/o Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., 9 West 57th

Street, Suite 4200, New York, New York 10019, USA ('Mitteilungspflichtige zu

20)', zusammen mit den Mitteilungspflichtigen zu 1) bis 19) die

'Mitteilungspflichtigen')

gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:

1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte (§ 43 Abs. 1 Sätze 1 und 3 WpHG)

a) Die indirekte Beteiligung der Mitteilungspflichtigen an der Odeon Film AG

wird den Mitteilungspflichtigen infolge des Erwerbs der Tele-München

Fernseh-GmbH & Co. Produktionsgesellschaft ('Tele-München KG') zugerechnet.

Der Erwerb der Tele-München KG dient der Umsetzung strategischer Ziele.

b) Die Mitteilungspflichtigen beabsichtigen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate direkt oder indirekt weitere

Stimmrechte an der Odeon Film AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu

erlangen. Sollte sich allerdings die Gelegenheit zum Erwerb weiterer

Stimmrechte ergeben, werden die Mitteilungspflichtigen diesen prüfen und

gegebenenfalls vollziehen.

c) Die Mitteilungspflichtigen beabsichtigen, frei werdende Positionen im

Aufsichtsrat durch eigene Vertreter zu besetzen. Darüber hinaus streben die

Mitteilungspflichtigen keine Einflussnahme auf die Besetzung von

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen der Odeon Film AG an, die über

die Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung der Odeon Film AG durch die

Tele-München KG hinausgeht.

d) Die Mitteilungspflichtigen streben keine wesentliche Änderung der

Kapitalstruktur der Odeon Film AG an, insbesondere nicht im Hinblick auf das

Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.

2. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel (§ 43 Abs.

1 Satz 4 WpHG)

Zur Finanzierung des Erwerbs der Tele-München KG und damit mittelbar der

Stimmrechte der Odeon Film AG wurden Eigenmittel eingesetzt.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Odeon Film AG

Hofmannstraße 25-27

81379 München

Deutschland

Internet: www.odeonfilm.de

818473 03.06.2019

