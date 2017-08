DGAP-Stimmrechte: NORDWEST Handel AG (deutsch)

NORDWEST Handel AG: Veröffentlichung gemäß § 27a Abs. 2 WpHG i.



V.m. § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: NORDWEST Handel AG NORDWEST Handel AG: Veröffentlichung gemäß § 27a Abs. 2 WpHG i.V.m. § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.08.2017 / 17:08 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Der Meldepflichtige, Herr Roland Oetker, hat am 16. August 2017 in einer Stimmrechtsmitteilung mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der NORDWEST Handel AG, Dortmund, Deutschland (die 'Gesellschaft'), einschließlich zugerechneter Anteile am 16. August 2017 die Schwelle von 10 % überschritten hat und zu diesem Datum insgesamt rund 10,45 % beträgt. Auf die entsprechende Stimmrechtsmitteilung wird Bezug genommen.

Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel macht der Meldepflichtige gemäß § 27a Absatz 1 WpHG folgende Angaben:

1. Die Investition dient der Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses.

Der Meldepflichtige verfolgt eine Investmentstrategie, die darin besteht, eine attraktive finanzielle Rendite durch Investitionen in unterschiedliche Branchen, unter anderem im Bereich Großhandel, zu erzielen. Der Meldepflichtige ist der Ansicht, dass die Gesellschaft, unter Buchwert gehandelt, diese Voraussetzungen erfüllt.

2. Der Meldepflichtige beabsichtigt innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Gesellschaft, deren Aktienkurses sowie der generellen Marktentwicklung beabsichtigt der Meldepflichtige derzeit, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Gesellschaft zu erwerben.

3. Der Meldepflichtige strebt gegenwärtig keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.

Der Meldepflichtige hat derzeit keine konkreten Absichten, Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs- Leitungs- und Aufsichtsorganen der Gesellschaft auszuüben. Der Meldepflichtige begrüßt eine kapitalmarktorientierte Investor-Relations-Arbeit.

4. Der Meldepflichtige strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.

Der Meldepflichtige hat derzeit keine konkreten Absichten, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung, zu erzielen. Er begrüßt eine attraktive Dividendenpolitik.

5. Herkunft der verwendeten Mittel.

Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel handelt es sich vollständig um Eigenmittel.

---------------------------------------------------------------------------

22.08.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Internet: www.nordwest.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

603305 22.08.2017

°