DGAP-Stimmrechte: METRO AG (deutsch)

27.06.2019

1. Angaben zum Emittenten

Name: METRO AG

Straße, Hausnr.: Metro-Straße 1

PLZ: 40235

Ort: Düsseldorf

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 5299006EQ03K3SSUYS12

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

X Sonstiger Grund:

Freiwillige Gruppenmitteilung mit Schwellenüberschreitung auf Ebene

einer Tochtergesellschaft aufgrund des Abschlusses einer

unwiderruflichen Verpflichtungserklärung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Daniel Ketínský

Geburtsdatum: 09.07.1975

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

EP Global Commerce GmbH

EP Global Commerce II GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:

21.06.2019

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG

7.b.2.)

neu 12,13 % 20,59 % 32,71 % 360121736

letzte 10,91 % 20,59 % 31,50 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)

DE000BFB0019 43674589 % 12,13 %

Summe 43674589 12,13 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-

Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %

Call Option n/a n/a 54726393 15,20 %

Summe 54726393 15,20 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-

Instruments / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechte

Laufzeit Abwicklung absolut in %

Unwiderrufli- n/a n/a Physisch 54726393 15,20

che %

Verpflich-

tung

Call Option 27.06.2019 n/a Physisch 19410956 5,39 %

Put Option 04.07.2019 n/a Physisch 19410956 5,39 %

Summe 74137349 20,59

%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des

Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten

zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,

wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder

höher

Daniel % % %

Ketínský

EP Global % % %

Commerce a.s.

EP Global 8,52 % 15,20 % 23,71 %

Commerce GmbH

Daniel % % %

Ketínský

EP Global % % %

Commerce a.s.

EP Global 3,61 % 5,39 % 9,00 %

Commerce II

GmbH

Daniel % % %

Ketínský

EP Global % % %

Commerce a.s.

EP Global % % %

Commerce III

GmbH

EP Global % % %

Commerce IV

GmbH

EP Global % % %

Commerce V

GmbH

EP Global % 15,20 % 15,20 %

Commerce VI

GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

% % %

10. Sonstige Informationen:

Die Call Option und die unwiderrufliche Verpflichtungserklärung (7.b.1

Nr. 1 und 7.b.2 Nr. 1) beziehen sich auf dieselben Aktien. Da die Call

Option solange nicht akzeptiert werden kann wie die Verpflichtung zur

Übertragung der Aktien unter der unwiderrufliche

Verpflichtungserklärung wirksam ist, sind beide Optionen alternativ

zueinander und die zugrundeliegenden Aktien nicht zu aggregieren.

Die Call Option und die Put Option (Nr. 2 und 3 zu 7.b.2) beziehen

sich auf dieselben Aktien. Da die Put Option nur dann ausgeübt werden

kann - vorbehaltlich der diesbezüglichen Vollzugsbedingung -, wenn die

Call Option nicht ausgeübt wurde, sind beide Optionen alternativ

zueinander und die zugrundeliegenden Aktien nicht zu aggregieren.

Datum

26.06.2019

Sprache: Deutsch

METRO AG

Metro-Straße 1

40235 Düsseldorf

Deutschland

www.metroag.de

