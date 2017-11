DGAP-Stimmrechte: HelloFresh SE (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HelloFresh SE: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

07.11.2017 / 11:51 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

HelloFresh SE Saarbrücker Straße 37a 10405 Berlin Deutschland

2. Grund der Mitteilung

Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund: Erstmalige Zulassung der Aktien an einem organisierten Markt

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter Sitz und Staat: Herr Dominik Sebastian Richter, Geburtsdatum: 14.08.1985

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

01.11.2017

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten 7.b.2.) neu 2,54 % 3,01 % 5,55 % 160128752 letzte n/a % n/a % n/a % / Mittei- lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) DE000A161408 0 4070811 0,00 % 2,54 % Summe 4070811 2,54 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % Erwerbsoptio- 01.11.2019/23- 01.11.2019/23.10.- 3565696 2,23 % nen .10.2021 2021 Summe 3565696 2,23 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art Fäl- Ausübungs- Barausgleich oder physische Stimm- Stim- des lig- zeitraum / Abwicklung rechte mrec- In- keit Laufzeit absolut hte stru- / in % ments Ver- fall Virtu- 28.0- 28.02.2021 Anspruch nur auf Barausgleich, 1250000 0,78 elle 2.20- bis Emittent kann aber virtuelle % Akti- 21/2- 28.02.2027 Aktienoptionen mit Aktien enop- 8.02- bedienen / cash settlement, tio- .202- but issuer has the option for nen 7 settlement in shares Summe 1250000 0,78 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in %, Summe in %, %, wenn 3% wenn 5% oder wenn 5% oder oder höher höher höher Dominik Sebastian % % % Richter DSR Ventures UG % % % (haftungsbeschränkt)

9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entspricht Hauptversammlung: Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen:

Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Saarbrücker Straße 37a 10405 Berlin Deutschland Internet: www.hellofreshgroup.com

