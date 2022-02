DGAP-Stimmrechte: HELLA GmbH & Co. KGaA (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

HELLA GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: HELLA GmbH & Co. KGaA

HELLA GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel

der europaweiten Verbreitung

07.02.2022 / 17:38

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein

Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: HELLA GmbH & Co. KGaA

Straße, Hausnr.: Rixbecker Str. 75

PLZ: 59552

Ort: Lippstadt

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 529900PLX4ADJFWIY024

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Elisabeth #1 Fries

Geburtsdatum: 13.05.1938

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Andreas #2 Hueck

Geburtsdatum: 22.02.1969

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Philip #3 Hueck

Geburtsdatum: 25.11.1996

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Katharina #4 Röpke

Geburtsdatum: 30.06.1970

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Philipp #5 Thämer

Geburtsdatum: 20.09.1984

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Volker #6 Prof. Dr. Thämer

Geburtsdatum: 21.01.1939

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Jürgen #7 Dr. Behrend

Geburtsdatum: 03.08.1949

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Roland #8 Hammerstein

Geburtsdatum: 16.03.1953

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dorothee #9 Hammerstein

Geburtsdatum: 17.03.1944

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ursula #10 Becher

Geburtsdatum: 05.10.1976

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Anne #11 Dr. Thämer

Geburtsdatum: 11.09.1978

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Martin #12 Dr. Thämer

Geburtsdatum: 13.01.1981

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Michael #13 Thämer

Geburtsdatum: 20.09.1984

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Eugenie #14 Friesenhausen

Geburtsdatum: 11.05.1950

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Jörg #15 Dr. Friesenhausen

Geburtsdatum: 16.06.1945

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Delia #16 Christ

Geburtsdatum: 31.10.1979

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Samuel #17 Christ

Geburtsdatum: 21.03.1978

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Claudia #18 Owen

Geburtsdatum: 24.08.1981

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Thomas #19 Owen

Geburtsdatum: 17.07.1978

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Moritz #20 Friesenhausen

Geburtsdatum: 12.12.1984

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Elisabeth #21 Behrend

Geburtsdatum: 05.08.1952

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Laura #22 Howard

Geburtsdatum: 29.01.1990

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Randolph #23 Howard

Geburtsdatum: 08.11.1983

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Manuel #24 Frenzel

Geburtsdatum: 23.02.1988

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Jan Bente #25 Frenzel

Geburtsdatum: 27.10.1989

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ulrich #26 Bracht

Geburtsdatum: 02.07.1957

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Christian #27 Bracht

Geburtsdatum: 10.03.1960

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Melanie #28 Müller (vormals

Busch)

Geburtsdatum: 26.11.1982

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dominik #29 Bracht

Geburtsdatum: 28.10.1985

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sabrina #30 Bracht

Geburtsdatum: 11.10.1993

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Manuel #31 Schöller

Geburtsdatum: 04.08.1986

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Claudio #32 Schöller

Geburtsdatum: 27.09.1989

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Leonhard #33 Thomas

Geburtsdatum: 03.05.1955

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Johann #34 Thomas

Geburtsdatum: 22.07.1989

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Cornelius #35 Thomas

Geburtsdatum: 04.04.1993

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Konstantin #36 Thomas

Geburtsdatum: 07.08.1957

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Antonia #37 Thomas

Geburtsdatum: 12.04.1991

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Christoph #38 Thomas

Geburtsdatum: 27.11.1959

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Tabea #39 Thomas

Geburtsdatum: 29.09.1999

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Clara #40 Thomas

Geburtsdatum: 27.02.2001

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ilse #41 Hueck

Geburtsdatum: 28.05.1931

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dietrich #42 Dr. Hueck

Geburtsdatum: 03.02.1962

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Nikolaus #43 Dr. Hueck

Geburtsdatum: 21.10.1966

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sabine #44 Dr. Lipp

Geburtsdatum: 03.02.1960

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Stephanie #45 Hueck

Geburtsdatum: 10.06.1954

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Christoph #46 Prof. Dr. Hueck

Geburtsdatum: 07.11.1961

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ulrich #47 Dr.-Ing. Hueck

Geburtsdatum: 27.07.1963

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Verena #48 Dr. med. Hueck

Geburtsdatum: 07.08.1966

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Tobias #49 Dr. Hueck

Geburtsdatum: 30.01.1984

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Julian #50 Dr. Hueck

Geburtsdatum: 09.01.1986

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Stefan #51 Röpke

Geburtsdatum: 22.02.1964

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Matthias #52 Dr. Röpke

Geburtsdatum: 19.04.1972

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sebastian #53 Röpke

Geburtsdatum: 19.11.1968

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Gabriele #54 Dr. Röpke

Geburtsdatum: 29.07.1975

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Peter #55 Fries

Geburtsdatum: 05.11.1968

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Elisabeth Johanna Luise #56

Fries

Geburtsdatum: 23.05.2004

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Freya Carlotta Caroline #57

Fries

Geburtsdatum: 09.07.2006

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Antonia Mafalda Heide Kundry

#58 Fries

Geburtsdatum: 21.10.2009

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Charlotte #59 Sötje

Geburtsdatum: 07.03.1970

Natürliche Person (Vorname, Nachname): John Jakob Peter #60 Sötje

Geburtsdatum: 31.03.2004

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Bengt Carlo Theodor #61 Sötje

Geburtsdatum: 25.01.2010

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Karsten #62 Lotichius

Geburtsdatum: 03.07.1966

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Julia #63 Lotichius

Geburtsdatum: 05.08.2002

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Annegret #64 Hostert

Geburtsdatum: 21.10.1956

Juristische Person: #65 O.E. Hueck Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Registrierter Sitz, Staat: Lippstadt, Deutschland

Juristische Person: #66 Lectura Stiftung

Registrierter Sitz, Staat: Lippstadt, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

31.01.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG

7.b.2.)

neu 0,07 % 0,00 % 0,07 % 111111112

letzte 64,09 % 0 % 64,09 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)

#1 E. Fries 40006 0 0,04 % 0,00 %

#2 A. Hueck 22907 0 0,02 % 0,00 %

#3 P. Hueck 1 0 0 % 0,00 %

#4 K. Röpke 76080 0 0,07 % 0,00 %

#5 P.Thämer 1500 0 0 % 0,00 %

#6-#65 0 0 0,00 % 0,00 %

Summe 140494 0,13 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-

Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %

0 0,00 %

Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm-

Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte

ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %

0 0,00 %

Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des

Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten

zugerechnet werden.

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in %, Summe in %, wenn

%, wenn 3% oder wenn 5% oder höher 5% oder höher

höher

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

0 % 0 % 0 %

10. Sonstige Informationen:

Die Meldepflichtigen bilden einen Pool (§ 34 II WpHG), der 60,00% an

der Emittentin umfasst. Die Poolmitglieder hielten zudem Aktien mit

Stimmrechten außerhalb des Pools. Am 31.1.2022 wurden fast alle Aktien

veräußert. Pkt. 6 zeigt die Höchstzahl der Stimmrechte, die ein

Poolmitglied direkt und zugerechnet zuletzt gemeldet hat und jetzt

noch hält. Alle Werte unter http://www.hih-kg.de/bafin/

Datum

03.02.2022

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Str. 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Internet: www.hella.de/ir

