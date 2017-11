DGAP-Stimmrechte: Grammer AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Grammer AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: Grammer AG Grammer AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

09.11.2017 / 17:51 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung nach § 27a Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Veröffentlichung gemäß § 27a Abs. 2 WpHG

Mitteilung gem. § 27a Abs. 1 WpHG

Frau Bifeng Wu, die Wing Sing International Co., Ltd., die JAP Capital Limited und die JAP Capital Holding GmbH haben der GRAMMER AKTIENGESELLSCHAFT, Amberg, Deutschland, am 7.11.2017 - und unter Bezugnahme auf ihre Stimmrechtsmitteilungen vom 23.10.2017 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG - gemäß § 27a Abs. 1 WpHG folgendes mitgeteilt:

'Gemeinsame Mitteilung gemäß § 27a Abs. 1 WpHG

Sehr geehrter Herr ,

wir vertreten

- Frau Bifeng Wu,

- die Wing Sing International Co., Ltd.,

- die JAP Capital Limited und - die JAP Capital Holding GmbH (diese nachfolgend gemeinsam die 'Mitteilenden').

Bezüglich der am 23. Oktober 2017 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilten Überschreitungen von 25 % der Stimmrechte der GRAMMER Aktiengesellschaft teilen wir Ihnen hiermit in Namen und aufgrund Vollmacht der Mitteilenden gemäß § 27a Abs. 1 WpHG mit:

1. Die Mitteilenden verfolgen mit der Investition die Umsetzung strategischer Ziele.

2. Die Mitteilenden beabsichtigen, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

3. Die Mitteilenden streben eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorganen der GRAMMER Aktiengesellschaft an.

4. Die Mitteilenden streben aktuell keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der GRAMMER Aktiengesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.

5. Gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG teilen wir Ihnen weiterhin mit, dass die JAP Capital Holding GmbH für den Erwerb ihrer Beteiligung an der GRAMMER Aktiengesellschaft Fremdmittel verwendet hat.'

---------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Georg-Grammer-Str. 2 92224 Amberg Deutschland Internet: www.grammer.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

627663 09.11.2017

°