DGAP-Stimmrechte: Grammer AG (deutsch)

Die Cascade International Investment GmbH und Eastern Horizon Group Netherlands B.V. haben der GRAMMER AKTIENGESELLSCHAFT, Amberg, Deutschland, am 9.01.2017 - und unter Bezugnahme auf ihre Stimmrechtsmitteilung vom 9.12.2016 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG - gemäß § 27a Abs. 1 WpHG folgendes mitgeteilt:

'Gemeinsame Mitteilung von Cascade International Investment GmbH und Eastern Horizon Group Netherlands B.V. gemäß §27a Abs.1 WpHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihnen am 9. Dezember 2016 mitgeteilt, dass unsere oben bezeichneten Mandanten am 8. Dezember 2016 direkt oder indirekt die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der Grammer AG überschritten haben.

I. Gemäß § 27a Abs. 1 Satz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) teilen wir Ihnen dazu namens und im Auftrag unserer Mandanten (diese nachfolgend zusammen als 'CASCADE' bezeichnet) weiter mit, dass die CASCADE

1. mit ihrer Beteiligung an der Grammer AG in diesem Sinne strategische Ziele verfolgt, dass sie langfristig von einer erhofften Steigerung des Unternehmenswerts der Grammer AG profitieren möchte, dabei aber auch nicht ausschließt, mögliche Handelsgewinne zu erzielen,

2. abhängig vom Preisniveau der Aktie und dem Unternehmenserfolg in den nächsten zwölf Monaten gegebenenfalls auch weitere Stimmrechte erwerben möchte,

3. eine Einflussnahme auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Grammer AG angestrebt und deshalb bereits ein Verlagen an den Vorstand gerichtet hat, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und

4. in Bezug auf die Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, gegenwärtig keine Änderungen anstrebt.

II. Zur Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel teilen wir gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG für die CASCADE mit, dass die Mittel zum Erwerb der Beteiligung aus Darlehen stammen.'

Grammer AG
Georg-Grammer-Str. 2
92224 Amberg
Deutschland

