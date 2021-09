DGAP-Stimmrechte: EVN AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "EVN":

EVN AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: EVN AG

EVN AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

24.09.2021 / 18:52

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

EVN AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 2018

1. Emittent

EVN AG, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich

2. Grund der Mitteilung

Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Vorname Name/Nachname Sitz Staat

WIENER STADTWERKE GmbH Wien Österreich

NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH St. Pölten Österreich

4. Namen der Aktionäre

WIENER STADTWERKE GmbH (FN 127783 t), Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien

Wien Energie GmbH (FN 215854 h), Thomas-Klestil-Platz 14, 1030 Wien

5. Datum der Schwellenberührung

23. September 2021

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

Prozentanteil Prozentanteil der Summe Gesamtzahl

der Stimmrechte, die die von der

Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrechte

die zu Aktien Instrumente 7.B des

gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 in % Emittenten

+ 7.B.2)

Situation am 79,36 % 0,00 % 79,36 179.878.402

Tag der %

Schwellen-

berührung

Situation 28,36 % 0,00 % 28,36

bei %

vorheriger

Meldung

(sofern

anwendbar)

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der

Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN Anzahl der Anzahl der Prozentanteil Prozentanteil

der Stimmrechte Stimmrechte der Stimmrechte der Stimmrechte

Aktien

ISIN Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133

der BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) BörseG 2018)

Aktien 2018)

AT00007- 142.753.346 79,36 %

41053

Subsum- 142.753.346 79,36 %

me A

7.B.1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z. 1

BörseG 2018

Art des Ver- Ausü- Anzahl der Stimmrechte, Prozentanteil

Instru- fallda- bungs- die erworben werden können der Stimmrechte

ments tum frist

Subsum-

me B.1

7.B.2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z. 2

BörseG 2018

Art des Ver- Ausü- Physisches / Anzahl der Prozentanteil

Instru- fallda- bungs- Cash Stimmrechte der

ments tum frist Settlement Stimmrechte

Physisch

Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte

und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der

obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total

ff- kontrol- gehaltene Finanz-/sonstige von

er liert durch Stimmrechte in Instrumente (%) beiden

Ziffer Aktien (%) (%)

1 Stadt Wien

2 Land

Niederöster-

reich

3 WIENER 1 28,35 % 28,35

STADTWERKE %

GmbH

4 Wien 3 0,01 % 0,01 %

Energie

GmbH

5 NÖ Holding 2

GmbH

6 NÖ 5 51,00 % 51,00

Landes-Be- %

teiligungs-

holding

GmbH

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechte nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare

Die NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH ('NLH'), FN 248050 f, die zum

heutigen Tag 91.737.986 Aktien an der EVN AG hält, und die WIENER STADTWERKE

GmbH ('WSTW'), FN 127783 t, die zum heutigen Tag (direkt und indirekt)

51.015.360 Aktien an der EVN AG hält, haben am heutigen Tag einen Vertrag

über die Bildung einer steuerlichen Beteiligungsgemeinschaft

(Beteiligungssyndikat gemäß § 9 (3) letzter Spiegelstrich KStG)

abgeschlossen, wobei seitens WSTW nur die von ihr direkt gehaltenen

51.004.400 Aktien an der EVN AG von dieser Syndizierung umfasst sind. Dieser

Vertrag sieht grundsätzlich eine syndizierte Ausübung der Stimmrechte von

NLH und WSTW in Hauptversammlungen der EVN AG vor, bildet aber das sich

ohnehin nach Gesetz und/oder Satzung auf Grund des jeweiligen Aktienbesitzes

von NLH und WSTW ergebende Stimmgewicht in der Hauptversammlung ab (im

Ergebnis verfügt NLH weiterhin über die einfache (nicht aber eine

qualifizierte) Mehrheit und WSTW weiterhin über eine Sperrminorität). Der 1.

Senat der Übernahmekommission hat am 31.08.2021 in einer Stellungnahme gemäß

§ 29 Abs 1 ÜbG ausgesprochen, dass NLH und WSTW auf Grund dieses

Vertragsabschlusses als gemeinsam vorgehende Rechtsträger iSv § 1 Z 6 ÜbG zu

qualifizieren sind, ein Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG betreffend Aktien

an der EVN AG dadurch allerdings nicht ausgelöst wird, weil die Ausnahme

nach § 24 Abs 3 Z 4 ÜbG einschlägig ist.

*** ENGLISH CONVENIENCE TRANSLATION ***

NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH ('NLH'), FN 248050 f, which holds

91,737,986 shares in EVN AG as of today, and WIENER STADTWERKE GmbH

('WSTW'), FN 127783 t, which holds (directly and indirectly) 51,015,360

shares in EVN AG as of today, have entered into an agreement on the

formation of a tax participation syndicate (participation syndicate pursuant

to section 9 (3) last indent Austrian Corporate Income Tax Act (KStG))

today, whereby on the part of WSTW only the 50,004,400 shares in EVN AG

directly held by WSTW are covered by this syndicate. In principle, this

agreement provides for a syndicated exercise of the voting rights of NLH and

WSTW in the general meetings of EVN AG, but simply reflects the voting

weight in a general meeting resulting from the respective shareholdings of

NLH and WSTW according to applicable law and/or the articles of association

(as a result, NLH continues to have a simple (but not a qualified) majority

and WSTW continues to have a blocking minority). On 31 August 2021, the 1st

senate of the Austrian Takeover Commission issued an opinion pursuant to

section 29 para 1 Austrian Takeover Act (ÜbG) stating that NLH and WSTW are

to be qualified as parties acting in concert within the meaning of section 1

no 6 Austrian Takeover Act as a result of entering into that agreement, but

that a mandatory bid pursuant to sections 22 et seq. Austrian Takeover Act

with respect to shares in EVN AG is not triggered by that because the

exception pursuant to section 24 para 3 no 4 Austrian Takeover Act applies.

Maria Enzersdorf, am 24. September 2021

Emittent: EVN AG

EVN Platz

2344 Maria Enzersdorf, Österreich

Kontakt:

Mag. Gerald Reidinger

Leitung Controlling und Investor Relations

Telefon: + 43 2236 200-12698

E-Mail: investor.relations@evn.at

Mag. Stefan Zach

Leitung Information und Kommunikation

Telefon: +43 2236 200-12294

E-Mail: stefan.zach@evn.at

Website: www.evn.at

ISIN(s): AT0000741053

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

