DGAP-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG (deutsch)

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Lufthansa AG

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel

der europaweiten Verbreitung

11.11.2020 / 11:17

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Deutsche Lufthansa AG

Straße, Hausnr.: Venloer Str. 151-153

PLZ: 50672

Ort: Köln

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 529900PH63HYJ86ASW55

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

X Sonstiger Grund:

Nicht-Anwendung der Handelsbuch-Ausnahme gemäß § 36 Abs. 1 WpHG

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: Société Générale S.A.

Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

04.11.2020

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG

7.b.2.)

neu 0,20 % 5,53 % 5,73 % 597.742.822

letzte 0,00 % 0,00 % 0,00 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)

DE0008232125 1.194.380 0 0,20 % 0,00 %

Summe 1.194.380 0,20 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm-

/ Verfall raum / te absolut rechte

Laufzeit in %

Rückübertragungsan- N/A N/A 8.989.034 1,50 %

spruch aus

Wertpapierleihe

Listed Call Options 18.12.2020- Bis 1.815.800 0,30 %

-17.12.202- 18.12.2020-17.-

1 12.2021

Zertifikate 20.11.2020- 20.11.2020-30.- 2.420.444 0,40 %

-30.12.202- 12.2021

1

OTC Call Options 18.12.2020 18.12.2020 325.804 0,05 %

Summe 13.551.082 2,27 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimmrech- Stimm-

Instruments / Verfall zeitraum / oder te absolut rechte

Laufzeit physische in %

Abwicklung

OTC Call 03.01.2025 03.01.2025 Bar 1.606 0,00 %

Options on

Basket

OTC Call 03.01.2033 Bis Bar 109.531 0,02 %

Options on 03.01.2033

Basket

Contracts N/A N/A Bar 257.369 0,04 %

For

Difference

Zertifikate 26.05.2021 26.05.2021 Bar 75.712 0,01 %

Zertifikate 31.12.2030- Bis Bar 78.684 0,01 %

- 31.12.2030-

03.01.2033 03.01.2033

Future 18.12.2020 18.12.2020 Bar 400.000 0,07 %

OTC Call 20.11.2020- Bis Bar 2.682.331 0,45 %

Options - 20.11.2020-

03.01.2033 03.01.2033

OTC Call 20.11.2020- 20.11.2020- Bar 316.239 0,05 %

Options - 19.03.2021

19.03.2021

OTC Put 20.11.2020- Bis Bar 3.490.823 0,58 %

Options - 20.11.2020-

03.01.2033 03.01.2033

OTC Put 20.11.2020- 20.11.2020- Bar 519.620 0,09 %

Options - 19.03.2021

19.03.2021

Listed Put 18.12.2020- Bis Physisch 5.077.000 0,85 %

Options - 18.12.2020-

16.12.2022 16.12.2022

Listed Call 20.11.2020- Bis Bar 2.199.704 0,37 %

Warrants - 20.11.2020-

03.01.2033 03.01.2033

Listed Call 20.11.2020- 20.11.2020- Bar 304.216 0,05 %

Warrants - 03.01.2025

03.01.2025

Listed Put 20.11.2020- Bis Bar 3.492.990 0,58 %

Warrants - 20.11.2020-

03.01.2033 03.01.2033

Listed Put 20.11.2020- 20.11.2020- Bar 519.620 0,09 %

Warrants - 19.03.2021

19.03.2021

Summe 19.525.445 3,27 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des

Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten

zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,

wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder

höher

-Société % % %

Générale S.A.

-Société % % %

Générale

Effekten GmbH

- % % %

-Société % % %

Générale S.A.

-Généfinance % % %

S.A.

-Sogéparticipa- % % %

tions S.A.

-Société % % %

Générale

Luxembourg

-SG Issuer S.A. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

% % %

10. Sonstige Informationen:

Datum

09.11.2020

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG

Venloer Str. 151-153

50672 Köln

Deutschland

Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations

