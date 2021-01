DGAP-Stimmrechte: Delivery Hero SE (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

15.01.2021 / 13:39

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein

Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Delivery Hero SE

Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70

PLZ: 10117

Ort: Berlin

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: Morgan Stanley

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten

von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

08.01.2021

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG

7.b.2.)

neu 2,72 % 4,89 % 7,61 % 208820900

letzte 3,89 % 3,53 % 7,42 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)

DE000A2E4K43 0 5685752 0,00 % 2,72 %

Summe 5685752 2,72 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm-

Verfall raum / te rechte

Laufzeit absolut in %

Call Option Vom 19.03.2021 jederzeit 1671600 0,80 %

bis 18.03.2022

Rückübertragungsan- jederzeit jederzeit 5337508 2,56 %

spruch aus

Wertpapierleihe

Summe 7009108 3,36 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-

Instruments / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechte

Laufzeit Abwicklung absolut in %

Retail Vom jederzeit Bar 1690 0,00 %

Structured 28.11.2069

Product bis

05.11.2070

Retail Vom jederzeit Bar 72284 0,03 %

Structured 17.03.2021

Product - bis

Warrant 19.03.2021

Equity Swap Vom jederzeit Bar 899528 0,43 %

29.03.2021

bis

27.03.2029

Retail 07.09.2021 jederzeit Bar 2 0,00 %

Structured

Product -

Note

Compound Vom jederzeit Bar 893 0,00 %

Option 07.09.2021

bis

12.12.2022

Put Option Vom jederzeit Physisch 130300 0,06 %

19.03.2021

bis

17.12.2021

Wandelanleihe Vom jederzeit Physisch 2091639 1,00 %

23.01.2024

bis

15.01.2028

Summe 3196336 1,53 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des

Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten

zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %,

%, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oder

höher höher höher

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

Capital Management,

LLC

Morgan Stanley % % %

Domestic Holdings,

Inc.

Morgan Stanley % % %

Capital Services LLC

- % % %

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

Capital Management,

LLC

Morgan Stanley % % %

Domestic Holdings,

Inc.

Morgan Stanley & Co. % % %

LLC

- % % %

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

International

Holdings Inc.

Morgan Stanley % % %

International Limited

Morgan Stanley % % %

Investments (UK)

Morgan Stanley & Co. % % %

International plc

- % % %

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

Capital Management,

LLC

Morgan Stanley % % %

Domestic Holdings,

Inc.

Morgan Stanley & Co. % % %

LLC

Prime Dealer Services % % %

Corp.

- % % %

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

International

Holdings Inc.

Morgan Stanley Asia % % %

Holdings Limited

Morgan Stanley Asia % % %

Regional (Holdings)

III LLC

Morgan Stanley % % %

(Singapore) Holdings

Pte. Ltd.

Morgan Stanley % % %

Investment Management

Company

- % % %

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

Capital Management,

LLC

Morgan Stanley % % %

Domestic Holdings,

Inc.

Morgan Stanley % % %

Investment Management

Inc.

- % % %

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

International

Holdings Inc.

Morgan Stanley B.V. % % %

- % % %

Morgan Stanley % % %

Morgan Stanley % % %

Capital Management,

LLC

Morgan Stanley % % %

Domestic Holdings,

Inc.

E*TRADE Financial % % %

Holdings, LLC

ETCM Holdings, LLC % % %

E*TRADE Securities % % %

LLC

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

% % %

10. Sonstige Informationen:

Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Grund der Mitteilung auf

die spezifische Aktivität bezieht, die am Tag, an dem der

Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde, stattgefunden hat und

die zur Auslösung der Mitteilungspflicht beigetragen hat, und daher

möglicherweise nicht dem Vergleich der %-Werte für neue und letzte

Mitteilungen im Abschnitt Gesamtstimmrechtsanteile entspricht.

Datum

14.01.2021

---------------------------------------------------------------------------

15.01.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Internet: www.deliveryhero.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1160902 15.01.2021

°