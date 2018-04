DGAP-Stimmrechte: Delivery Hero AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero AG

Delivery Hero AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

09.04.2018 / 18:10

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein

Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)

Naspers Limited, Südafrika, hat der Delivery Hero AG, Deutschland

('Emittentin') gemäß § 43 Abs. 1 WpHG für sich selbst und namens der in

ihrer Stimmrechtsmitteilung vom 29. März 2018 und in ihrer Mitteilung nach §

43 Abs. 1 WpHG genannten Tochterunternehmen (MIH DH Holdings B.V.; MIH Food

Holdings B.V.; MIH e-commerce Holdings B.V.; Myrian International Holdings

B.V.; MIH Ming He Holdings Ltd. (Hong Kong) und MIH Holdings (pty) Ltd.)

(zusammen die 'mitteilenden Gesellschaften') mitgeteilt:

Wie in der Stimmrechtsmitteilung der mitteilenden Gesellschaften gemäß § 33

Abs. 1 WpHG vom 29. März 2018 mitgeteilt, hat die MIH Food Holdings B.V. am

28. März 2018 22.359.857 Stimmrechte der Emittentin von der Global Online

Takeaway Group S.A. ('Global Online') auf Grundlage eines

Aktienkaufvertrages mit der Global Online vom 28. September 2017 erworben.

Die mitteilenden Gesellschaften teilen hiermit der Emittentin gemäß § 43

Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

1. Gegenwärtige dem Erwerb der Stimmrechte unterliegende Ziele (§ 43 Abs. 1

Satz 3 WpHG)

a) Die Investition dient nicht der Erzielung von Handelsgewinnen, sondern

zielt auf die Umsetzung der strategischen Ziele der mitteilenden

Gesellschaften, in stark wachsende Plattformen und Marktplätze zu

investieren.

b) Die mitteilenden Gesellschaften haben gegenwärtig keine Absicht,

innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erlangen. Sollten

sich jedoch künftig weitere Gelegenheiten ergeben, zu attraktiven

Bedingungen in die Emittentin zu investieren, werden die mitteilenden

Gesellschaften diese auf Basis identischer Kriterien wie andere

Investitionsgelegenheiten in Erwägung ziehen.

c) Die mitteilenden Gesellschaften streben keine Einflussnahme auf die

Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Emittentin

an, abgesehen von der Ausübung ihrer Stimmrechte in der Hauptversammlung der

Emittentin. Mittelfristig werden die mitteilenden Gesellschaften eine

angemessene Vertretung im Aufsichtsrat anstreben.

d) Die mitteilenden Gesellschaften streben keine wesentliche Änderung der

Kapitalstruktur der Emittentin, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis

von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

2. Herkunft der Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)

Die mitteilenden Gesellschaften haben eigene im Konzern verfügbare Barmittel

(Eigenmittel und bestehende Kreditfazilitäten) zur Finanzierung des Erwerbs

der Stimmrechte verwendet. Diese Mittel wurden der MIH DH Holdings B.V. auf

Grundlage eines Gesellschafterdarlehens zur Verfügung gestellt.

4. April 2018

Naspers Limited

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero AG

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Internet: www.deliveryhero.com

