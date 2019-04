DGAP-Stimmrechte: Biofrontera AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Biofrontera AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Biofrontera AG

Biofrontera AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

25.04.2019 / 17:17

Veröffentlichung gemäß §§ 43 Abs. 2, 40 Abs. 1 WpHG

Die Maruho Co. Ltd., Osaka, Japan, und die Maruho Deutschland GmbH,

Leverkusen, Deutschland, (zusammen die 'Mitteilenden') haben der Biofrontera

AG (Emittentin) am 23.04.2019 gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG unter Bezugnahme

auf die letzte Mitteilung vom 14. Mai 2018 folgendes mitgeteilt:

Die Maruho Deutschland GmbH hat am 1. April 2019 die Entscheidung

veröffentlicht, den Aktionären der Biofrontera AG im Wege eines freiwilligen

öffentlichen Erwerbsangebots in der Form eines Teilangebots anzubieten,

insgesamt bis zu 4.322.530 ihrer auf den Namen lautenden nennwertlosen

Stückaktien der Biofrontera AG ('Biofrontera-Aktien'), mithin rund 9,68 %

des Grundkapitals der Biofrontera AG, gegen Zahlung einer Geldleistung von

EUR 6,60 je Aktie

zu erwerben ('Erwerbsangebot'). Die Maruho Deutschland GmbH hat die

Angebotsunterlage zum Erwerbsangebot am 15. April 2019 veröffentlicht. Die

Angebotsunterlage und weitere das Erwerbsangebot betreffende Informationen

sind unter http://www.pharma-offer.de abrufbar.

Dementsprechend haben sich in Bezug auf die Angaben nach § 43 Absatz 1 Satz

1, 3 und 4 WpHG folgende Änderungen ergeben:

Die Mitteilenden beabsichtigen, im Rahmen des Erwerbsangebots insgesamt bis

zu 4.322.530 Biofrontera-Aktien zu erwerben und damit ihre unmittelbare bzw.

mittelbare Beteiligung an der Biofrontera AG von derzeit rund 20,31 % auf

insgesamt bis zu 29,99 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der

Biofrontera AG zu erhöhen. Die Maruho Deutschland GmbH behält sich vor, in

Abhängigkeit von der weiteren Marktentwicklung und der Anzahl der erhaltenen

Annahmeerklärungen für das Erwerbsangebot, innerhalb der nächsten zwölf

Monate außerhalb des Erwerbsangebots, während oder auch nach Ablauf der

Annahmefrist, direkt oder über mit ihr gemeinsam handelnde Personen oder

deren Tochterunternehmen, über die Börse oder außerbörslich,

Biofrontera-Aktien bzw. entsprechende Stimmrechte zu erwerben. Eine Erhöhung

der Beteiligung über 29,99 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der

Biofrontera AG hinaus bzw. ein Erwerb der Kontrolle über die Biofrontera AG

ist in diesem Zeitraum derzeit nicht beabsichtigt.

Die Mitteilenden streben derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von

Verwaltungs- und Leitungsorganen der Emittentin an. Es ist derzeit auch

nicht beabsichtigt, Veränderungen der Größe oder Zusammensetzung des

Aufsichtsrats der Emittentin zu veranlassen. Die Mitteilenden könnten

zukünftig aber anstreben, eine ihrer Beteiligungshöhe proportional

entsprechende Anzahl von geeigneten Kandidaten für eine Mitgliedschaft im

Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Im Übrigen bleiben die Ziele, die die Mitteilenden mit ihrer gegenwärtigen

und zukünftigen Beteiligung an der Biofrontera AG verfolgen, unverändert:

* Die Mitteilenden verfolgen ein langfristiges strategisches Engagement

bei der Emittentin.

* Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentlichen Änderungen der

Kapitalstruktur der Emittentin, insbesondere im Hinblick auf das

Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik,

an.

Maruho Deutschland GmbH hat alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um

sicherzustellen, dass ihr die notwendigen Mittel zur Finanzierung der

Gesamtkosten für den Erwerb von insgesamt bis zu 4.322.530

Biofrontera-Aktien zuzüglich der weiteren Transaktionskosten zur Verfügung

stehen. Bei Fälligkeit wird die Maruho Deutschland GmbH die durch die

Annahme des Erwerbsangebots zustande kommenden Ansprüche mit Mitteln

befriedigen, die ihr speziell zum Zweck des Erwerbsangebots von der Maruho

Co., Ltd. in bar per Einlage in die Kapitalrücklage zur Verfügung gestellt

wurden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Biofrontera AG

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Deutschland

Internet: www.biofrontera.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

