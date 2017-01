DGAP-Stimmrechte: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- (deutsch)

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Am 20. Januar 2017 hat die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg -Girozentrale-, Bremen, Deutschland, unserer Gesellschaft die Rücknahme ihrer Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 ff. WpHG vom 04. Januar 2017 mitgeteilt, da die Konzernmutter, die Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover, Deutschland, am 19. Januar 2017 ihre Stimmrechtsmitteilung bzgl. der Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten an unsere Gesellschaft bekanntgegeben hat.

