DGAP-Public Voting Rights: Deutsche Bank AG (english)

23.03.2017 / 16:02 Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.



The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer

Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Germany

2. Reason for notification

X Acquisition/disposal of shares with voting rights Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights X Other reason: voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level

3. Details of person subject to the notification obligation

Name: City and country of registered office: Mr Alexander Schütz

4. Names of shareholder(s) holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.

UBS AG

5. Date on which threshold was crossed or reached

15 March 2017

6. Total positions

% of voting % of voting rights total of total number rights attached through instruments both in % of voting to shares (total (total of 7.b.1 + (7.a. + rights of of 7.a.) 7.b.2) 7.b.) issuer Result- 4.76 % 0 % 4.76 % 1379273131 ing situat- ion Previo- 3.04 % 0 % 3.04 % / us notifi- cation

7. Notified details of the resulting situation a. Voting rights attached to shares (Sec.s 21, 22 WpHG)

ISIN absolute in % direct (Sec. indirect (Sec. direct (Sec. indirect 21 WpHG) 22 WpHG) 21 WpHG) (Sec. 22 WpHG) DE0005140008 0 65595738 0 % 4.76 % Total 65595738 4.76 %

b.1. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 1 WpHG

Type of Expiration or Exercise or Voting Voting instrument maturity date conversion rights rights in period absolute % % Total %

b.2. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 2 WpHG

Type of Expiration Exercise or Cash or Voting Voting instrume- or maturity conversion physical rights rights nt date period settlement absolute in % % Total %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled and does itself not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting % of voting rights Total of both rights (if at through instruments (if at least least held 3% or (if at least held 5% held 5% or more) or more) more) Alexander % % % % % % Schütz San Gabriel % % % % % % Privatstiftung C-QUADRAT % % % % % % Investment AG C-QUADRAT % % % % % % Luxembourg SA BCM & Partners % % % % % % SA C-QUADRAT % % % % % % Asset Management (Cayman) C-QUADRAT 4.76% % % % % % Special Situations Dedicated Fund

Alexander % % % % % % Schütz San Gabriel % % % % % % Privatstiftung C-QUADRAT % % % % % % Investment AG C-QUADRAT % % % % % % Luxembourg SA C-QUADRAT UK % % % % % % Ltd C-QUADRAT 4.76% % % % % % Asset Management (UK) LLP

Alexander % % % % % % Schütz San Gabriel % % % % % % Privatstiftung Cubic (London) % % % % % % Limited C-QUADRAT % % % % % % Investment AG C-QUADRAT % % % % % % Luxembourg SA BCM & Partners % % % % % % SA C-QUADRAT % % % % % % Asset Management (Cayman) C-QUADRAT 4.76% % % % % % Special Situations Dedicated Fund

Alexander % % % % % % Schütz San Gabriel % % % % % % Privatstiftung Cubic (London) % % % % % % Limited C-QUADRAT % % % % % % Investment AG C-QUADRAT % % % % % % Luxembourg SA C-QUADRAT UK % % % % % % Ltd C-QUADRAT 4.76% % % % % % Asset Management (UK) LLP

9. In case of proxy voting according to Sec. 22 para. 3 WpHG

Date of general meeting: Holding position after general meeting: % (equals voting rights)

10. Other explanatory remarks:

Language: English Company: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Germany Internet: www.db.com

