DGAP-News: zooplus AG: Umsatzanstieg auf 727 Mio. EUR und verbessertes EBITDA im ersten Halbjahr 2019 (deutsch)

* Anstieg der Umsatzerlöse um 13% auf 727 Mio. EUR

* Verbesserung der Rohmarge um 0,7 Prozentpunkte auf 28,4%

* Positives EBITDA von 4,5 Mio. EUR (H1 2018: -5,0 Mio. EUR)

* Ergebnis vor Steuern (EBT) mit -9,1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau

* Positiver Free Cash Flow in Höhe von 6,9 Mio. EUR

* Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2019 bestätigt

München, 14. August 2019 - Die zooplus AG (WKN 511170, ISIN DE0005111702,

Börsenkürzel ZO1), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte,

erzielte im ersten Halbjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 727 Mio. EUR (H1

2018: 643 Mio. EUR). Dies entspricht einem Umsatzwachstum um 84 Mio. EUR

bzw. 13% (wechselkursbereinigt: 13%) gegenüber dem Vorjahr. Der

Sortimentsbereich Eigenmarken für Futter und Streu zeigte im ersten Halbjahr

2019 ein Umsatzwachstum von 29% und wuchs somit überproportional zum

Gesamtumsatz. Das Neukundengeschäft verzeichnete mit 23% mehr registrierten

Neukunden im ersten Halbjahr 2019 ebenfalls eine sehr gute Entwicklung

gegenüber dem Vorjahr.

Die Rohmarge (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand, in % des Umsatzes)

entwickelte sich im ersten Halbjahr 2019 erfreulich und konnte gegenüber der

Vorjahresperiode um 0,7 Prozentpunkte auf 28,4% gesteigert werden. Positiv

auf die Entwicklung der Rohmarge wirkten sich unter anderem der weitere

Ausbau des margenstarken Eigenmarkengeschäfts mit Futter und Streu sowie ein

weiterer Rückgang der Anzahl nicht profitabler Kundenbestellungen aus.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte

sich im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr auf 4,5 Mio. EUR (H1

2018: -5,0 Mio. EUR). Vor Effekten aus der ab dem Geschäftsjahr 2019

greifenden Anwendung des Bilanzierungsstandards IFRS 16

(Leasingverhältnisse) erhöhte sich das EBITDA operativ um 2,0 Mio. EUR. Das

Ergebnis vor Steuern (EBT) blieb mit -9,1 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (H1

2018: -9,2 Mio. EUR).

Positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkten sich weitere Optimierungen in

der Kostenstruktur des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Logistik

und IT/Administration aus. Die Logistikaufwendungen in % des Umsatzes sanken

deutlich um 1,8 Prozentpunkte auf 18,4% im ersten Halbjahr 2019 (H1 2018:

20,2%). 1,0 Prozentpunkte wurden durch operative Verbesserungen im

Logistiknetzwerk erreicht, die weitere Verbesserung resultiert aus der

Anwendung des IFRS 16 seit Beginn des Jahres 2019. Gleichzeitig wurde im

zweiten Quartal 2019 das erste italienische Logistikzentrum in der Region

Mailand eröffnet, wodurch Kunden in Italien nun noch schneller beliefert

werden können. Insgesamt verfügt zooplus mit nun zwölf Logistikstandorten

über ein in der Branche einzigartiges, vollständig integriertes, flexibles

und europaweites Logistiknetzwerk.

Die Verbesserungen in der Rohmarge und in den Logistikkosten wurden in den

nachhaltigen Ausbau des Geschäfts reinvestiert. Vor diesem Hintergrund

nahmen die Aufwendungen für Marketing und für die Neukundenakquisition in %

des Umsatzes auf 3,3% im ersten Halbjahr 2019 zu (H1 2018: 2,0%).

Weitere Optimierungen im Working Capital wirkten sich positiv auf den Free

Cash Flow im ersten Halbjahr 2019 aus, der trotz weiterer Investitionen in

das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr auf 6,9 Mio. EUR verbessert werden

konnte (H1 2018: 3,7 Mio. EUR).

Dr. Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der zooplus AG: "Im ersten

Halbjahr 2019 konnten wir unsere Umsätze mit einem Umsatzzuwachs von 84 Mio.

EUR weiter deutlich steigern. Besonders erfreulich entwickelten sich die

Neukundenakquisition mit einer Verbesserung um 23% sowie das

Eigenmarkengeschäft mit einem Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr. Auf der

Ergebnisseite konnten wir die Rohmarge weiter verbessern und gleichzeitig

die Logistikkosten deutlich reduzieren. Dies schafft die entsprechenden

Mittel, um den Ausbau des Unternehmens weiter voranzutreiben, sowie für

zusätzliche Investitionen in die Neukundenakquisition. Das zweite Quartal

ist hinsichtlich der Marketingaufwendungen geprägt von unserer

20-Jahre-Marketingkampagne. Damit haben wir zusätzliche Marketing-Maßnahmen

gestartet, die sowohl auf den Ausbau der Markenbekanntheit als auch die

langfristige Bindung der Kunden an zooplus abzielen."

Vor dem Hintergrund der erwarteten weiteren Geschäftsentwicklung im

Jahresverlauf 2019 bestätigt der Vorstand der zooplus AG die für das

Geschäftsjahr 2019 aufgestellte Prognose eines Wachstums der Umsatzerlöse um

14% bis 18% sowie eines Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) im Bereich zwischen 10 Mio. EUR und 30 Mio. EUR.

Der vollständige Bericht über die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres

2019 steht auf der Internetseite http://investors.zooplus.com zum Download

zur Verfügung.

Unternehmensprofil:

zooplus wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas

führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im

Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde

bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus

vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot

zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben)

sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen

Preiskategorien. Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren

zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und

Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges

Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze

mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen

sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum

im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung

der dynamischen Entwicklung.

Im Internet unter: www.zooplus.de

Kontakt Investor Relations:

zooplus AG

Diana Apostol

Sonnenstraße 15

80331 München

Tel: + 49 (0) 89 95006-210

Fax: + 49 (0) 89 95006-503

Mail: ir@zooplus.com

Web: http://investors.zooplus.com

Kontakt Presse:

cometis AG

Georg Grießmann

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611-205855-61

Fax: +49 (0)611-205855-66

Mail: griessmann@cometis.de

Web: www.cometis.de

