DGAP-News: zooplus AG: Fortsetzung des starken Wachstums und Ergebnissteigerung im Jahr 2016 (deutsch)

zooplus AG: Fortsetzung des starken Wachstums und Ergebnissteigerung im Jahr 2016

zooplus AG: Fortsetzung des starken Wachstums und Ergebnissteigerung im Jahr 2016

- Umsatzerlöse um 28% auf 909 Mio. EUR gesteigert (2015: 711 Mio. EUR) - Ergebnis vor Steuern (EBT) von 12,7 Mio. EUR auf 17,9 Mio. EUR verbessert - Free Cash Flow in Höhe von 8,9 Mio. EUR - Innenfinanzierung des Wachstums - Für 2017 Umsatzerlöse von mindestens 1.125 Mio. EUR und ein EBT im Bereich von 17 Mio. EUR bis 22 Mio. EUR prognostiziert - Zielsetzung von Umsatzerlösen von mindestens 2 Mrd. EUR im Jahr 2020

München, 23. März 2017 - Die zooplus AG (WKN 511170, ISIN DE0005111702, Börsenkürzel ZO1), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte konnte auch im Geschäftsjahr 2016 die erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortsetzen. Die Umsatzerlöse des Konzerns erreichten 908,6 Mio. EUR und wurden um 27,7% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Dies entspricht einem absoluten Anstieg von 197,3 Mio. EUR. Wechselkursbereinigt erhöhten sich die Umsatzerlöse um 29,4%. In allen 30 europäischen Ländermärkten konnten zweistellige Wachstumsraten der Umsatzerlöse erzielt werden. Wesentlicher Treiber für das starke Wachstum waren sowohl die hohe Loyalität der Bestandskunden als auch eine positive Entwicklung im Neukundengeschäft.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 17,9 Mio. EUR um 5,2 Mio. EUR über dem Vorjahr (2015: 12,7 Mio. EUR). Das hohe Wachstum führte einmal mehr zu einer deutlich verbesserten Kosteneffizienz. Die Gesamtkosten für Marketing, Logistik, Zahlungsverkehr, Personal, IT und Verwaltung sowie Zinsen und Abschreibung konnten um 2,0 Prozentpunkte auf 27,8% der Umsatzerlöse nach 29,8% im Vorjahr reduziert werden. Gleichzeitig erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge von 4,4% der Umsatzerlöse auf 4,8% im Jahr 2016. Beide Faktoren konnten den Rückgang der Rohertragsmarge auf 25,0% (2015: 27,1%) in einem weiterhin wettbewerbsintensiven Marktumfeld mehr als kompensieren. Die Gesamtmarge (Rohertragsmarge zuzüglich sonstige betriebliche Erträge) lag bei 29,8% (2015: 31,6%).

Die gute Ergebnisentwicklung sowie weitere Optimierungen im Bereich des Working Capital ermöglichten trotz eines absoluten Umsatzanstiegs von fast 200 Mio. EUR erneut den Ausweis eines positiven Free Cash Flows in Höhe von 8,9 Mio. EUR. Dies trägt zur soliden Bilanzstruktur der zooplus AG bei. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lag die Eigenkapitalquote bei 52%.

Für das Geschäftsjahr 2017 prognostiziert der Vorstand der zooplus AG Umsatzerlöse in Höhe von mindestens 1.125 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wird im Bereich von 17 Mio. EUR bis 22 Mio. EUR erwartet.

Dr. Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der zooplus AG, kommentiert die Geschäftsentwicklung wie folgt: "Wir haben unsere Marktposition als Marktführer im Onlinevertrieb für Heimtierbedarf in Europa im Jahr 2016 weiter gestärkt und unseren erfolgreichen strategischen Weg konsequent fortgesetzt. Einmal mehr zeigte sich im vergangenen Geschäftsjahr, dass das hohe Wachstum den Wettbewerb auf Distanz hält und zugleich die Kosteneffizienz erhöht. Den Wachstumskurs wollen wir auch im laufenden Jahr fortsetzen und planen für 2017 erstmals Umsatzerlöse von deutlich mehr als 1 Mrd. EUR. Auch über das Jahr 2017 hinaus werden das Wachstum der Umsatzerlöse und der weitere Ausbau der Marktposition klare Priorität vor einer kurzfristigen Maximierung des Ergebnisses haben. Hieraus folgend haben wir uns als Vorstand der zooplus AG zum Ziel gesetzt, bereits im Jahr 2020 die Schwelle von Umsatzerlösen in Höhe von mindestens 2 Mrd. EUR zu überschreiten. Das starke Wachstum wollen wir auch zukünftig aus den Ergebnisbeiträgen und einer weiteren Verbesserung des Working Capital finanzieren."

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 steht auf der Internetseite http://investors.zooplus.com zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil: zooplus wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 909 Mio. EUR - davon wurden rund 74% im internationalen Geschäft erzielt. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien. Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf brutto rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung.

Im Internet unter: www.zooplus.de

