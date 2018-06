DGAP-News: yoganect kündigt zweite Finanzierungsrunde an und heißt Robert Gricius willkommen (deutsch)

yoganect kündigt zweite Finanzierungsrunde an und heißt Robert Gricius willkommen

^

DGAP-News: yoganect S.



A. / Schlagwort(e): Finanzierung

yoganect kündigt zweite Finanzierungsrunde an und heißt Robert Gricius

willkommen (News mit Zusatzmaterial)

18.06.2018 / 11:42

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

18. Juni 2018 - Das in Luxemburg ansässige Tech-Start-up-Unternehmen

yoganect S.A., das Yoga und Technologie zwecks Aufbau einer

Online-Community-Plattform für Yogis vereint, freut sich bekannt zu geben,

dass die zweite Seed-Finanzierung vor einigen Wochen gelauncht wurde. Die

Finanzierungsrunde von bis zu 600.000 EUR soll die Markteinführung in den

amerikanischen Markt möglich machen und die rasche Weiterentwicklung der

digitalen Plattform vorantreiben.

Von Ende April bis Anfang Juni befand sich ein Teil des Gründerteams auf

Roadshow in Kalifornien. Das Ziel dessen bestand darin, die bestehenden

Geschäftspartner auf die Markteinführung vorzubereiten, sowie neue Kunden

und weitere Investoren zu gewinnen. Das Gründerteam hielt unter anderem

einen Vortrag auf The Startup Conference am 13. Mai 2018 in Redwood City und

besuchte die IoT World Expo and Conference in Santa Clara. Neben zahlreichen

Treffen mit Geschäftspartnern, wie Yoga-Brands, Yogastudios und -Lehrern,

wurden auch Gespräche mit potenziellen Investoren geführt.

Während der rund siebenwöchigen Reise durch Kalifornien ist den Gründern von

yoganect insbesondere der merkliche Wandel im dort vorherrschenden,

mittlerweile sehr auf Achtsamkeit ausgerichteten Lifestyle aufgefallen. "Das

Bewusstsein über die positiven Auswirkungen von Yoga auf die körperliche und

geistige Gesundheit ist dort fest im Alltag angekommen. Aufregend war zudem

die Erkenntnis, dass die Westküste genau der richtige Ort für yoganect zu

sein scheint. Das achtsame und entspannte Lebensgefühl Kaliforniens

harmoniert hervorragend mit der Mission und der Essenz unseres Start-ups",

so Elnura Esen. Sie ergänzt "Wir freuen uns darüber, im Anschluss an unsere

Präsentation bei der Startup Conference großartiges Feedback erhalten zu

haben. Zudem sind wir stolz darauf, unseren ersten US-amerikanischen

Investoren und das neue Mitglied unseres Beraterteams, Robert Gricius,

vorstellen zu dürfen". Robert Gricius ist der Gründer des im

Gesundheitssektor tätigen Datenanalyse-Unternehmens NAVEOS. Sein Marktwissen

und seine langjährige Erfahrung in den entsprechenden Industriezweigen soll

den bevorstehenden Launch der Plattform in den amerikanischen Markt

unterstützen.

Der Verlauf der zweiten Finanzierungsrunde liegt über den Erwartungen des

Managements. Innerhalb weniger Wochen wurde bereits mehr als die Hälfte des

benötigten Kapitals zugesagt. Derzeit ist es noch möglich, Anteilseigner von

yoganect zu werden und das YogaTech-Start-up so gemeinsam mit den Gründern

weiterzuentwickeln. Interessenten können sich dazu direkt mit dem

Gründerteam in Verbindung setzen.

Über yoganect

yoganect ist ein in Luxemburg ansässiges Tech-Start-up-Unternehmen und eine

Online-Community-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, miteinander in

Verbindung zu bleiben und Yogaklassen und -Veranstaltungen in Echtzeit zu

buchen. Die Freemium-Web-Plattform und die mobile App ermöglichen es Usern,

einen einfacheren Zugang zu jeglichen Yoga-relevanten Themen wie zum

Beispiel Veranstaltungen, Klassen, Kontakt mit gleichgesinnten Yogis sowie

Yoga-Wissen zu erhalten. Yoga-Unternehmen, also Studios, Marken und

selbstständige Yogalehrer, profitieren von den yoganect-Business-Seiten und

der Eventmanager-Funktion. Letztere dient dazu, effizient Yoga-Angebote zu

bewerben, die eigenen Daten zu verwalten und mit der passenden

Yoga-Zielgruppe in Kontakt zu treten.

Besuchen Sie für weitere Informationen gerne www.yoganect.com oder emailen

Sie uns bezüglich Presseanfragen, Yoganect-Logo sowie CI-Bildern.

Autorin

Maria Elena Knolle ist ausgebildete Kulturwissenschaftlerin M.A.,

Kommunikationsexpertin und Autorin. Sie arbeitet seit 2005 für nationale und

internationale Medien und hat unter anderem Texte für National Geographic

Deutschland, Study.com und Spanish Australia publiziert.

Kontakt

yoganect S.A., Op der Heckmill 33, L-6783 Grevenmacher, www.yoganect.com,

hello@yoganect.com. yoganect wurde im August 2016 gegründet und firmiert

seit Januar 2018 als Société anonyme (SA) in Grevenmacher, Luxemburg.

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/yoganect/696107.html

Bildunterschrift: Elnura Esen, Gründerin & CEO von yoganect, auf der Startup

Conference am 13. Mai 2018 in Redwood City, USA

---------------------------------------------------------------------------

18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

696107 18.06.2018

°