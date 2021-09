DGAP-News: www.fondsboutiquen.de / www.fundboutiques.com: Finanzplatz Schweiz & Rohstoffe - Natural Resources Day - Öl, Kohle, Kupfer, Uran, Klimawandel & more - 10.9.2021, Zürich (SIA Funds AG) (deutsch)

www.fondsboutiquen.de / www.fundboutiques.com: Finanzplatz Schweiz & Rohstoffe - Natural Resources Day - Öl, Kohle, Kupfer, Uran, Klimawandel & more - 10.9.2021, Zürich (SIA Funds AG)

"Dear Clients, dear Friends,

We would like to invite you to our annual Natural Resources Day on Friday,

September 10, 2021.

As in the last three years, we are happy that we have again been able to

gain some experienced and renowned external experts:

The Presentation will take place in Zurich on Friday, September 10 from 9.00

to 13.00.

Venue: Hotel Savoy Baur en Ville. A buffet lunch will be offered after the

presentations.

The agenda will be the following:

09.00 Welcome by Alex Rauchenstein, CEO and Partner SIA

09.10 Ocean of opportunities, a deep dive into the fish market by Christoph

Baldegger, CEO and Founder of Bonafide ( see full CV)

09.40 Buy land - they don't make it anymore, ESG compliant land investments

in Romania by Günther Biedermann, Partner Ante Asset Management ( see full

CV)

10.10 Coffee break10.25 The future of energy and coal by Dr. Lars

Schernikau, he is an energy economist, entrepreneur, trader and book author

on energy commodities ( see full CV)

11.15 From Saulus to Paulus? The uranium market by Urs Marti, Partner SIA

11.45 Has the world enough copper for the green revolution by Prof. J.

Carlos Jarillo, Founding Partner SIA

12.15 The most hated and therefore cheapest commodity sector! Narrative and

reality in the energy market by Marcos Hernandez, Partner & CIO SIA

12.45 Back to the ocean - what are the waves telling us. A short technical

analysis by Dr. Laszlo Gömöri, Spectralwaves, followed by some closing

remarks by Alex Rauchenstein

13.00 Lunch

Please confirm your attendance by clicking here or sending an e-mail to Mrs

Karin Ruettimann:

k.ruettimann@s-i-a.ch

We are looking forward to having you with us on this special occasion.

If you cannnot attend but would like to have a Zoom meeting instead, please

don't hesitate to contact us.

With best regards

SIA Team

Alex Rauchenstein" (INSTITUTIONAL INVESTORS ONLY)

ZUSÄTZLICHE VERANSTALTUNG - INSTITUTIONAL INVESTORS ONLY: Information /

Anmeldung / Programm auf Anfrage erhältlich - Frankfurt, 14.9.2021 - Value

Investing & Rohstoffe - "Investieren wie ein Unternehmer"

www.s-i-a.ch & redaktion@fondsboutiquen.de

www.fondsboutiquen.de & www.fundboutiques.com

