DGAP-News: www.fondsboutiquen.de: Fondsboutiquen, Value Investing, Aktienrisiko-Prämie, 'Horror-Filme', Frankfurt (INTERVIEWS & VERANSTALTUNGSHINWEIS - Value Intelligence Advisors, Wagner & Florack, Ampega Investment GmbH, Lansdowne Partners Austria GmbH)

www.fondsboutiquen.de: Fondsboutiquen, Value Investing, Aktienrisiko-Prämie, 'Horror-Filme', Frankfurt (INTERVIEWS & VERANSTALTUNGSHINWEIS - Value Intelligence Advisors, Wagner & Florack, Ampega Investment GmbH, Lansdowne Partners Austria GmbH)

^

DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

www.



fondsboutiquen.de: Fondsboutiquen, Value Investing, Aktienrisiko-Prämie,

'Horror-Filme', Frankfurt (INTERVIEWS & VERANSTALTUNGSHINWEIS - Value

Intelligence Advisors, Wagner & Florack, Ampega Investment GmbH, Lansdowne

Partners Austria GmbH)

09.12.2020 / 15:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

1. Value Investing, "Wert versus Preis" und die Bedeutung von Family Offices

als Investoren (Interview)

"We are very patient" (Jean Marie Eveillard) ist eine Denkhaltung, die viele

Fondsboutiquen im Bereich Value Investing verfolgen. Markus Hill sprach für

FONDSBOUTIQUEN.DE mit Stefan Rehder, Geschäftsführer und CIO des

Vermögensverwalters Value Intelligence Advisors, über die Bedeutung von

Faktoren wie Geduld, Langsamkeit, Risikomanagement, Lernfreude und die

Einordnung von Investmentstilen - interessante Köpfe in diesem Bereich:

Jean-Marie Eveillard, Warren Buffett, Bruce Greenwald, Benjamin Graham. Herr

Rehder sprach zudem über die Bedeutung von "Antennen" (Makroökonomie,

Politik etc.) im Bereich Portfoliomanagement sowie über die Rolle von Family

Offices als Value-Investoren.

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-labels-fonds-value-investing-wert-versus-preis-und-die-bedeutung-von-family-offices-als-investoren-interview-webinar-7-5-2020-stefan-rehder-2

2. Value Investing, Aristoteles, Fondsselektion & Ownership Approach

(Interview)

Viele Fondsboutiquen besitzen eine ausgeprägte Expertise und Leidenschaft im

Bereich Value Investing: "Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich

geraten" (Aristoteles). Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit

Dominikus Wagner, Gründer der Bonner Vermögensverwaltung Wagner & Florack,

über Ownership Approach, Skin-in-the-Game und auch über die Auswahlkriterien

eines Vermögensverwalters beim Einsatz von Boutiquen in Kundenportfolien.

Thematisiert wurden ebenso Themen wie Bilanzanalyse, "buffettscher

Burggraben" und die Bedeutung von Charlie Munger für Value-Investments.

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-value-investing-aristoteles-fondsselektion-ownership-approach-interview-dominikus-wagner

3. Veranstaltungshinweis (Webinar): FondsmanagerRunde Nürnberg (10.12.2020,

11.30 - 14.00 Uhr)

a) "Winning by not losing - Wertorientiert und nachhaltig durch die 20er

Jahre!"

Value Intelligence Advisors präsentiert erstklassige vermögensverwaltende

Fonds für volatile Märkte mit sehr gutem Track Record in der Aktienselektion

und dem Risikomanagement.

Stefan Rehder, Fondsmanager & Geschäftsführer. Value Intelligence Advisors

GmbH

b) "Unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren - Warum "robuste

Gewinnmaschinen" die besten Investments sind!"

Wagner & Florack investiert mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien

cash- flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Und das mit großem

Erfolg!

Dominikus Wagner, Vorstand & Fondsmanager, Wagner & Florack AG

c) "Chancen und Risiken bei der Abbildung der Aktienrisiko-Prämie -

Erfolgreiche Aktienanlage im Kontext des Regimes moderner Geldpolitik!"

Meyer & Cie. ist Experte in der Strukturierung & Bewirtschaftung zeitgemäßer

Portfolios mit Fokus auf das Indikatoren-basierte proaktive Risiko- und

Chancenmanagement.

Daniel Haas, Chief Investment Strategist, Meyer & Cie. Allokationsberatung

GmbH

Moderation: David Krahnenfeld, Direktor Ampega Investment GmbH

Veranstaltung - Fondsselektoren - Anmeldung - Zusatzinfo:

redaktion@fondsboutiquen.de

4. Aktienbewertung, Corona & "Horror-Filme" (Interview)

"Die Zeit verweilt lange genug für denjenigen, der sie nutzen will"

(Leonardo da Vinci). Markus Hill spricht für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Martin

Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH, über die Bewertung von

Aktieninvestments in der gegenwärtigen Konjunkturlage, Risikomanagement,

Börsenpsychologie und über vermeintliche Ungeheuer am Kapitalmarkt in

Corona-Zeiten.

http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-aktienbewertung-corona-horror-filme-interview-martin-friedrich-lansdowne-partners-austria-gmbh

Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen

Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der

jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der

Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark

unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U),

Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine

Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige

Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass

viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit

eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre

Sache "brennen".Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit

Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und

Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: redaktion@fondsboutiquen.de

FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung

und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit,

EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in

den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine

mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität

unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut.

Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und

Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und

Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset

Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie

Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter,

kleinerer Veranstaltungen.

www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de

---------------------------------------------------------------------------

09.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1154054 09.12.2020

°